CAHN bước vào cuộc tiếp đón đại diện Malaysia với phong độ khá tích cực. Ở trận ra quân tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, thầy trò HLV Mano Polking đánh bại đại diện Singapore - Lion City Sailors (LCS) với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách nhờ pha lập công của Leo Artur. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an có được 3 điểm và đứng trong nhóm dẫn đầu bảng B.

CAHN còn đang duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, đội bóng Việt Nam vừa tạo dấu ấn tại AFC Champions League Elite khi đánh bại Shanghai Port với tỷ số 3-2. Những kết quả tích cực cho thấy sự ổn định trong lối chơi của đội bóng dưới thời HLV Mano Polking.

CAHN quyết thắng Johor Darul Ta'zim vì ngôi đầu. Ảnh: CAHN

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Johor Darul Ta'zim (JDT) tại bảng B giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup) 2026/27 sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play.

Ở trận này, CAHN sẽ gặp đôi chút khó khăn về lực lượng khi ngôi sao hàng đầu Đình Bắc vừa gặp phải chấn thương khá nặng khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026, qua đó nghỉ thi đấu từ 4 tới 6 tuần.

Ở phía đối diện, JDT là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá Malaysia với 12 lần vô địch Malaysia Super League. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Arif Aiman, Marcos Guilherme, Nacho Mendez, Dejan Petrovic và tiền đạo Shahab Zahedi. Trong đó, Arif Aiman là gương mặt nổi bật nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh.

JDT cũng khởi đầu thuận lợi tại Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải năm nay. Đội bóng Malaysia giành chiến thắng đậm 6-0 trước PKR Svay Rieng trong trận ra quân, qua đó tạm dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội.

Tuy nhiên, họ lại vừa trải qua thất bại 0-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League Elite hôm 3/11.

Xét về lịch sử đối đầu, CAHN và JDT chưa từng chạm trán nhau trong quá khứ. Vì vậy, cùng với thực lực và phong độ khá cân bằng, cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy tối nay được dự báo sẽ diễn ra khó lường và hấp dẫn.

Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà, đại diện của Việt Nam rõ ràng sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng nếu thi đấu đúng thực lực và tận dụng tốt các cơ hội, để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng B và giành lợi thế trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Frans Putros, Văn Hậu, Văn Đô, Stefan Mauk, Damia Sabater, Leo Artur, Alan Grafite, Brayan Perea.

JDT: Syihan Hazmi, Carlos Akapo, Cristian Glauder, Kevin Medina, Oscar Arribas, Dejan Petrovic, Nacho Mendez, Jonathan Silva, Arif Aiman, Marcos Guilherme, Shahab Zahedi.

BXH bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27