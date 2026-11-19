Giải bóng chuyền nam nữ phường An Nhơn Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11.

Giải thu hút sự tham gia của 11 đội bóng, gồm 7 đội đến từ 7 tổ dân phố và các đội: Trường THCS An Nhơn Nam; Trường Tiểu học An Nhơn Nam; đội liên quân các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt Trận; đội liên quân Công an phường, Ban CHQS phường và Trường Mầm non An Nhơn Nam.

Các đội bóng thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, góp phần tạo nên không khí hào hứng cho giải đấu. Ảnh: Ánh Nguyệt

Kết quả chung cuộc, Trường THCS An Nhơn Nam giành giải nhất; giải nhì thuộc về tổ dân phố Nhơn Thọ; tổ dân phố Trung Ái và tổ dân phố Phú Hòa đồng nhận giải ba.

Đội bóng Trường THCS An Nhơn Nam giành giải nhất. Ảnh: Ánh Nguyệt

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11); đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và khu dân cư.