Sau khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Arda Güler đến năm 2032, Real Madrid tiếp tục lên kế hoạch giữ chân những trụ cột quan trọng trong đội hình. Jude Bellingham là một trong những ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong bối cảnh tiền vệ người Anh đang cso phong độ cao và khẳng định vai trò quan trọng tại sân Santiago Bernabéu.

Theo Foot Mercato, Bellingham đã tìm lại phong độ tốt nhất trong năm nay. Tiền vệ 23 tuổi được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Real Madrid mùa này, thậm chí nhận được sự đánh giá cao hơn cả Vinicius Junior và Kylian Mbappe.

Sau 12 trận tại La Liga, cựu tiền vệ Borussia Dortmund ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo. Không chỉ đóng góp vào mặt trận tấn công, Bellingham còn gây ấn tượng nhờ tinh thần thi đấu, khả năng hỗ trợ phòng ngự và tích cực tham gia pressing. Đây là những yếu tố giúp anh ngày càng được đánh giá cao trong đội hình Real Madrid.

Bellingham đang hướng tới hợp đồng mới với Real. Ảnh: Pablo Garcia/AP

Hợp đồng hiện tại của Bellingham còn thời hạn đến năm 2029. Vì vậy, Real Madrid không chịu áp lực phải hoàn tất việc gia hạn ngay lập tức, nhưng vẫn muốn sớm đạt thỏa thuận nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của ngôi sao người Anh. Ban lãnh đạo đội bóng cũng muốn ghi nhận những đóng góp của tiền vệ này bằng một bản hợp đồng có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Tuy nhiên, theo OKDiario, Bellingham đã đưa ra hai điều kiện trước khi đặt bút ký hợp đồng mới. Điều kiện đầu tiên liên quan đến mức lương. Tiền vệ người Anh muốn được tăng thu nhập lên ngang bằng Vinícius Júnior, ở mức khoảng 22 triệu euro mỗi năm.

Đây được xem là sự ghi nhận tương xứng với vai trò và những đóng góp của Bellingham cho đội bóng. Real Madrid được cho là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này, qua đó giúp quá trình đàm phán về vấn đề tài chính diễn ra thuận lợi.

Điều kiện thứ hai liên quan đến tham vọng thể thao của Real Madrid. Bellingham muốn nhận được sự đảm bảo rằng đội bóng sẽ tiếp tục xây dựng một dự án đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn ở mọi mùa giải.

Sau hai mùa giải không đạt được thành công như kỳ vọng, tiền vệ 23 tuổi muốn biết rõ hơn về kế hoạch phát triển đội bóng của Chủ tịch Florentino Pérez trong những năm tới. Anh không chỉ muốn Real Madrid duy trì vị thế hàng đầu thế giới mà còn phải sở hữu đội hình đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch La Liga và Champions League.

Với Bellingham, việc gia hạn không đơn thuần là câu chuyện tiền bạc. Anh muốn tiếp tục gắn bó với một đội bóng có tham vọng lớn, nơi bản thân có thể chinh phục những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp.

Dù hai điều kiện của Bellingham vẫn cần được thảo luận, quá trình đàm phán được đánh giá đang diễn ra tích cực. Real Madrid có cơ sở để tin tưởng sẽ giữ chân thành công tiền vệ người Anh, qua đó tiếp tục xây dựng đội hình xoay quanh những ngôi sao hàng đầu trong nhiều năm tới.