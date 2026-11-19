Ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất, Messi trở lại đường đua giải thưởng sau hơn một thập kỷ. Siêu sao người Argentina từng giành danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất Globe Soccer Awards năm 2015.

Cạnh tranh với Messi ở hạng mục này là đối thủ đáng gờm Kylian Mbappe của Real Madrid, Harrry Kane của Bayern Munich và Ousmane Dembele của PSG. Dembele cũng là cầu thủ chiến thắng giải thưởng này vào năm ngoái.

Erling Haaland của Man City cũng góp mặt trong danh sách đề cử, đồng thời được lựa chọn cho hạng mục Tiền đạo hay nhất Globe Soccer Awards 2026.

Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục được đề cử ở hạng mục Cầu thủ Trung Đông hay nhất. Năm ngoái, tiền đạo Al Nassr đã giành chiến thắng ở giải thưởng này.

Danh sách cạnh tranh của Ronaldo còn có các đồng đội Joao Felix, Sadio Mane cùng những cái tên đáng chú ý như Ruben Neves, Ivan Toney và Edouard Mendy. Musab Al Juwayr là cầu thủ Saudi Arabia duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ứng viên.

Ronaldo thắng giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông vào năm ngoái.

Paris Saint-Germain là đội có tới 13 cầu thủ được đề cử sau hai lần liên tiếp đăng quang Champions League. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha góp mặt với ba đại diện gồm Pau Cubarsi, Rodri và Lamine Yamal.

Ở những hạng mục khác, Jude Bellingham và Federico Valverde nằm trong nhóm ứng viên tranh giải Tiền vệ hay nhất. William Saliba, Achraf Hakimi và Cubarsi cạnh tranh danh hiệu Hậu vệ hay nhất.

Với giải Cầu thủ nữ hay nhất, Alexia Putellas, Ewa Pajor và Melchie Dumornay được đề cử, trong khi Aitana Bonmati vắng mặt sau mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Cuộc đua tranh giải HLV hay nhất có sự góp mặt của Luis Enrique, Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Cesc Fabregas và Unai Emery.

Theo công bố từ ban tổ chức, người hâm mộ đã có thể tham gia bình chọn 12/14 hạng mục đến hết ngày 30/11 trên trang chủ Globe Soccer Awards. Ở vòng tiếp theo, kết quả bình chọn sẽ được kết hợp với đánh giá từ hội đồng chuyên môn, gồm những tên tuổi như Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas và Luis Figo.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 28/12 tại Dubai (UAE), quy tụ hàng loạt ngôi sao và những nhân vật hàng đầu của bóng đá thế giới.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.