Lựa chọn đúng của ông Kim

Nhìn lại hành trình sau đó, quyết định từ chức của nhà cầm quân này có thể xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra chương thành công trong sự nghiệp tại Việt Nam. Đó có thể xem là một lựa chọn đúng của HLV Kim Sang Sik.

Tháng 5/2023, HLV Kim Sang Sik quyết định rời ghế huấn luyện Jeonbuk sau giai đoạn sa sút của đội bóng. Đây là quyết định không dễ dàng, bởi trước đó ông từng đưa CLB đến chức vô địch K.League 1 năm 2021, giành Cúp FA Hàn Quốc năm 2022 và vào bán kết AFC Champions League.

Cuộc chia tay Jeonbuk Hyundai Motors vào tháng 5/2023 từng khiến HLV Kim Sang Sik chịu nhiều sức ép tại Hàn Quốc. Ảnh: ASEAN United FC

Tuy nhiên, thành tích trong quá khứ không thể giúp ông tránh khỏi sức ép khi Jeonbuk liên tục nhận kết quả thất vọng. Người hâm mộ phản ứng dữ dội, thậm chí công khai yêu cầu nhà cầm quân này từ chức.

Sau khi chia tay đội bóng, ông Kim từng thừa nhận trải qua quãng thời gian khó khăn về tinh thần. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, nhà cầm quân này kể rằng ông ngại gặp gỡ mọi người, hạn chế tiếp xúc và không dễ đối diện với các cầu thủ cũng như giới truyền thông.

Gần một năm sau, HLV Kim Sang Sik nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tháng 5/2024, ông được VFF bổ nhiệm thay HLV Philippe Troussier trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần một cuộc thay đổi sau chuỗi kết quả thất vọng.

Bước ngoặt tại Việt Nam

Chỉ sau thời gian ngắn, HLV Kim Sang Sik đã giúp tuyển Việt Nam trở lại với những danh hiệu. Ông đưa đội tuyển vô địch AFF Cup 2024, sau đó tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á năm 2026.

Ở cấp độ trẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Đội tuyển Việt Nam cũng giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi toàn thắng 6 trận ở vòng loại cuối.

HLV Kim Sang Sik sắp hết hợp đồng. Ảnh: VFF

Những thành tích này tạo nên sự tương phản đáng chú ý với giai đoạn cuối của ông tại Jeonbuk. Từ một HLV phải rời bóng đá Hàn Quốc trong áp lực, ông Kim trở thành nhân vật được người hâm mộ Việt Nam dành nhiều tình cảm.

Trong bối cảnh hợp đồng với VFF dự kiến kết thúc ngày 28/2/2027, tương lai của HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự quan tâm lớn. Ông đã xác nhận sẽ cùng người đại diện làm việc với VFF để thảo luận về chặng đường tiếp theo.

Nhìn lại, quyết định từ chức ở Jeonbuk năm 2023 có thể là lựa chọn đúng đắn đối với sự nghiệp của HLV Kim Sang Sik. Một cuộc chia tay tưởng như thất bại đã mở ra cơ hội để ông làm lại và khẳng định năng lực ở môi trường mới. Bóng đá Việt Nam cũng là bên hưởng lợi lớn từ bước ngoặt ấy.