Theo truyền thông Thái Lan, chức vô địch King's Cup lần thứ 52 tại tỉnh Sisaket giúp đội tuyển nước này có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, tuyển Thái Lan tăng từ vị trí thứ 93 lên thứ 90 thế giới sau hai chiến thắng trước Brunei và Tajikistan.

Đáng chú ý, đây là thứ hạng FIFA tốt nhất của bóng đá Thái Lan trong vòng 20 năm qua. Đội bóng xứ chùa vàng cũng tiếp tục giữ vị trí số một Đông Nam Á, qua đó củng cố vị thế trước các đối thủ trong khu vực.

Truyền thông Thái Lan thống kê, chiến thắng 6-0 trước Brunei giúp đội tuyển được cộng 1,76 điểm FIFA. Tiếp đó, trận thắng Tajikistan 3-0 ở chung kết King's Cup mang về thêm 4,73 điểm. Tổng cộng, Thái Lan được cộng 6,49 điểm, nâng điểm tích lũy lên 1.257,91.

Truyền thông Thái Lan ca ngợi thành tích của đội tuyển quốc gia sau chức vô địch King's Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh việc thầy trò HLV Anthony Hudson vươn lên vị trí thứ 90 thế giới, bỏ xa tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: FAT

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới với 1.228,34 điểm. Thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik bị trừ 5,30 điểm. Như vậy, Thái Lan đang hơn Việt Nam 9 bậc và 29,57 điểm FIFA.

Bên cạnh hai đội tuyển dẫn đầu, truyền thông Thái Lan cũng thông tin thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á khác. Indonesia đứng thứ 116 thế giới, Malaysia xếp thứ 133, Philippines đứng thứ 135 và Singapore ở vị trí thứ 149.

Việc Thái Lan vươn lên hạng 90 thế giới sau hai thập kỷ là dấu mốc đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển vừa giành chức vô địch King's Cup lần thứ 17. Ngược lại, tuyển Việt Nam đang phải đối diện với áp lực cải thiện thành tích sau kết quả không như mong đợi ở loạt trận quốc tế.

Khoảng cách giữa hai đội tuyển vì thế không chỉ được thể hiện qua thứ hạng mà còn ở điểm số FIFA. Đây là điều thầy trò HLV Kim Sang Sik cần lưu tâm trong hành trình cạnh tranh vị thế với bóng đá Thái Lan tại Đông Nam Á.