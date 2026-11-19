Mauricio Pochettino đã gửi lời chào đầu tiên tới người hâm mộ Manchester United, bày tỏ niềm tin rằng Quỷ đỏ có thể tạo nên "mùa giải đặc biệt" dù đang mắc kẹt trong nhóm xuống hạng.

MU đăng đoạn trích từ buổi phỏng vấn đầu tiên của Pochettino tại Carrington lúc 19h15 thứ Tư, trước khi công bố bản đầy đủ vào 10h sáng thứ Năm (19/11, giờ Anh).

Pochettino ký hợp đồng 2 năm rưỡi với MU - Ảnh: MUFC

"Chào các fan Quỷ đỏ! Tôi rất mong được gặp các bạn. Tôi đã nghe rất nhiều điều tốt đẹp về các bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau gắn kết, nỗ lực và mang lại niềm vui cho tất cả.

Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt. Sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh để cầu thủ chiến đấu trên sân và giành những kết quả mà chúng ta xứng đáng có được" - Pochettino nói.

MU hiện nằm trong nhóm xuống hạng và có thể rơi xuống đáy bảng Ngoại hạng Anh trước giờ bóng lăn tại Anfield vào Chủ nhật, nếu Crystal Palace và Sunderland giành kết quả có lợi.

Michael Carrick bị sa thải chỉ 10 tháng sau khi thay thế Ruben Amorim. Chiến thắng gần nhất của Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh cách đây 80 ngày, vào hôm 30/8.

Pochettino được giao nhiệm vụ đưa MU thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận, hy vọng giành vé dự Champions League của Quỷ đỏ gần như không còn.

Đội chủ sân Old Trafford kém nhóm bốn đội dẫn đầu gồm Arsenal, Man City, Brighton và Liverpool 10 điểm.

Tại trung tâm huấn luyện Carrington, Pochettino được Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đón tiếp trước khi gặp một số cầu thủ.