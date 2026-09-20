Rice chơi xấu, khiến fan phẫn nộ

Rice cố tình đá vào chân Yalcouye.

Tối 19/9, Arsenal có ngày thi đấu đáng quên tại Amex khi thua Brighton 0-3 ở vòng 5 Premier League. Nhưng bên cạnh thất bại, tình huống Declan Rice thoát thẻ đỏ cũng trở thành tâm điểm tranh luận.

Phút bù giờ thứ bảy của trận đấu, Yalcouye cố gắng áp sát và đoạt bóng từ Rice bên phần sân Arsenal. Tiền vệ người Anh kịp chuyền bóng trước sự áp sát của đối thủ.

Ngay sau đó, Rice được cho là đáp trả bằng một cú đá khiến Yalcouye ngã xuống sân. Trọng tài Darren England lập tức dừng trận đấu và rút thẻ vàng cho ngôi sao Arsenal.

Các đoạn quay chậm khiến tình huống gây tranh cãi hơn. Pha bóng diễn ra ngoài tình huống tranh chấp bóng trực tiếp và Rice có hành động đá vào chân đối thủ. Nhiều người hâm mộ cho rằng tiền vệ Arsenal có thể phải nhận thẻ đỏ.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Rice xứng đáng nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

“VAR chắc đang nghỉ ngơi, uống trà”, một tài khoản bình luận trên mạng xã hội X. Người khác viết: “Tôi không hiểu tại sao đó không phải hành vi bạo lực”. Một ý kiến khác thậm chí khẳng định: “Ở bất kỳ cấp độ nào thì đó cũng là thẻ đỏ”.

Dù vậy, Rice vẫn được thi đấu hết trận. Đây không phải lần đầu tiền vệ người Anh vướng vào một tình huống gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Hai tuần trước, Rice từng kéo ngã Morgan Rogers trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 tại Emirates.

Rogers cho rằng đồng đội ở tuyển Anh cố tình phạm lỗi để ngăn một đợt tấn công của Chelsea. Khi đó, Rogers nhận thẻ vàng còn Rice không bị phạt.

Những tranh cãi càng khiến thất bại tại Amex thêm cay đắng với Arsenal. Brighton ghi ba bàn nhờ Pascal Gross, Babis Kostoulas và Chema Andres để giành chiến thắng 3-0. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Arsenal trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.