Giải pickleball Đồng đội ba miền 2026 đặt nền móng cho sân chơi quốc tế

Sáng 2/10, Giải pickleball Đồng đội ba miền Grand K Hotel Suite Hanoi Championship chính thức khởi tranh tại Cầu Giấy, Hà Nội, với sự tham dự của 32 đội đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Giải đấu thu hút sự quan tâm của cộng đồng pickleball Việt Nam ngay từ những lượt trận đầu tiên. Tham dự lễ khai mạc và theo dõi các trận đấu, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đánh giá cao quy mô và chất lượng chuyên môn của giải.

Theo ông Lê Văn Thành, giải đấu đồng đội có ý nghĩa trong việc tạo môi trường thi đấu, tăng tính gắn kết giữa các vận động viên và góp phần thúc đẩy phong trào pickleball.

Liên đoàn Pickleball Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với ban tổ chức để từng bước nâng tầm giải đấu trong những năm tới. Một trong những định hướng được đề cập là mở rộng quy mô, hướng tới khả năng mời các vận động viên quốc tế tham dự.

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam, phát biểu tại giải đấu. Ảnh: BTC

Giải đấu không chỉ hướng tới mục tiêu tạo sân chơi cho các câu lạc bộ mà còn được xem là một cơ hội để đánh giá lực lượng vận động viên trong nước.

Theo ông Lê Văn Thành, Việt Nam đã xây dựng hệ thống đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh các hoạt động giao lưu và thi đấu quốc tế ngày càng được mở rộng, những giải đấu có quy mô lớn trong nước có thể trở thành nơi để các đơn vị chuyên môn theo dõi, đánh giá phong độ của vận động viên.

Sau khi Liên đoàn Pickleball Việt Nam được thành lập, các đối tác quốc tế từ Trung Quốc, Philippines và Malaysia đã gửi lời mời các đại diện Việt Nam tham dự các hoạt động thi đấu, giao lưu.

Vì vậy, những vận động viên và tập thể thể hiện nổi bật tại các giải đấu trong nước có thể được xem xét cho các hoạt động thi đấu quốc tế trong thời gian tới.

Việc tổ chức theo thể thức đồng đội tạo ra sự khác biệt so với các giải đấu cá nhân, khi thành tích chung phụ thuộc vào khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng của mỗi đội.

Cách thi đấu này cũng tạo cơ hội để các vận động viên ở nhiều trình độ và thế hệ khác nhau cùng góp sức cho một tập thể. Qua đó, giải đấu vừa tăng tính cạnh tranh, vừa góp phần xây dựng môi trường thi đấu thường xuyên cho cộng đồng pickleball.

Kết quả chung cuộc ở hai nội dung của giải cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều đội bóng đến từ các địa phương và câu lạc bộ khác nhau.

Ở Serie B, Grand K và VST Pickleball cùng giành giải Ba. SPIN Master giành giải Nhì, trong khi Leopard 2 lên ngôi vô địch.

Ở Serie A, Nam Định và Long Vĩ đồng hạng Ba. CM Sport giành giải Nhì, còn Negin Pickleball giành chức vô địch.

Negin Pickleball giành chức vô địch Giải Pickleball Đồng đội ba miền 2026 - Grand K Hotel Suites Hanoi Championship. Ảnh: BTC

Với quy mô 32 đội, Giải pickleball Đồng đội ba miền 2026 không chỉ tạo thêm một sân chơi cạnh tranh cho các câu lạc bộ mà còn góp phần tăng số lượng giải đấu có tính chuyên môn trong nước, qua đó tạo điều kiện để pickleball Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động giao lưu và thi đấu quốc tế.