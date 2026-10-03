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Thống kê trận đấu Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia: Everton Camargo tỏa sáng, Hong Kong (Trung Quốc) lên ngôi vô địch

Hong Kong (Trung Quốc) vượt qua Campuchia với tỷ số 2-0. Matt Orr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng vòng bảng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-hong-kong-trung-quoc-2-0-campuchia-everton-camargo-toa-sang-hong-kong-trung-quoc-len-ngoi-vo-dich-467696.html