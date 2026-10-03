Thống kê trận đấu Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia: Everton Camargo tỏa sáng, Hong Kong (Trung Quốc) lên ngôi vô địch

Ở trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup, đối thủ của ĐT Việt Nam là ĐT Malaysia, đội đang sở hữu một tiền đạo rất hiệu quả: Bergson da Silva. Tiền đạo này vừa lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 của ĐT Malaysia trước ĐT Singapore và cũng từng ghi bàn tại Việt Nam trong năm nay.