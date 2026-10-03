Rạng rỡ ngày tuyển boxing Việt Nam dự ASIAD 20 về nước

Trưa 3-10, nhóm HLV, VĐV phía Bắc của đội tuyển boxing Việt Nam dự ASIAD 20 đã về đến Hà Nội sau hành trình thi đấu nhiều dấu ấn.

Đội boxing Việt Nam về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa 3-10. Ảnh: Minh Quang

Trong thành phần nhóm HLV, VĐV về Hà Nội có những gương mặt làm nên thành tích 1 Huy chương bạc (HCB), 1 Huy chương đồng (HCĐ), được xem là thành tích tốt nhất của boxing Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Trong đó, có á quân hạng 51kg nữ Nguyễn Thị Tâm và võ sĩ giành HCĐ hạng 75kg nữ Lưu Diễm Quỳnh. Cùng về Hà Nội còn có huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Như Cường và chuyên gia người Thái Lan Tawan Mungphingklang, cùng một số VĐV khác.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội trao thưởng cho các VĐV boxing Hà Nội giành huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: Minh Quang

Đáng chú ý, cả hai võ sĩ giành huy chương cho boxing Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đều thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội). Cả hai được phát hiện, đào tạo và trưởng thành từ hệ thống thể thao Hà Nội, đồng thời tạo những dấu mốc đặc biệt cho boxing Việt Nam. Trong đó, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm trở thành vận động viên boxing đầu tiên của Việt Nam giành Huy chương bạc ở đấu trường ASIAD. Còn võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành Huy chương đồng ở hai kỳ ASIAD liên tiếp.

Trước ASIAD 20, thể thao Hà Nội đã bố trí kinh phí cho nhóm VĐV trọng điểm gồm Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh cùng HLV Nguyễn Như Cường và chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang tập huấn hơn một tháng tại Thái Lan để chuẩn bị cho Đại hội. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20. Nhờ đó, các VĐV có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn và thể trạng trước khi bước vào ASIAD 20.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội chia vui với các thành viên boxing Hà Nội góp công vào những tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Thùy An

Tại ASIAD 20, chuyên gia Tawan Mungphingklang cùng các võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Đức Ngọc tham dự bằng nguồn kinh phí của thể thao Hà Nội. Đây cũng là sự chung tay của thể thao Hà Nội với Cục Thể dục thể thao Việt Nam trong việc đầu tư, chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20. Kết quả là võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ. Bên cạnh HLV Nguyễn Như Cường, chuyên gia Tawan Mungphingklang được lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đánh giá có đóng góp quan trọng vào thành tích của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh.

Đáng chú ý, chuyên gia Tawan Mungphingklang đã làm việc với boxing Hà Nội từ năm 2013 và góp phần quan trọng trong quá trình phát triển boxing nữ Việt Nam. Với võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, ông xây dựng lộ trình huấn luyện từ khi cô còn là VĐV trẻ, giúp cô hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và từng bước vươn lên nhóm võ sĩ hàng đầu châu lục.

Đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội trao đổi nhanh về quá trình chuẩn bị thời gian tới cho các võ sĩ boxing với HLV Nguyễn Như Cường (áo đỏ, trái) và chuyên gia Tawan Mungphingklang (áo đỏ, phải). Ảnh: Thùy An

Có mặt đón và chia vui với các thành viên đội boxing Việt Nam, Chánh Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Vũ Xuân Thành nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của những tấm huy chương ASIAD 20 mà các VĐV boxing giành được. Boxing là môn thể thao Olympic, vì vậy thành tích HCB của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và HCĐ của võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh tại ASIAD 20 tạo thêm cơ sở để boxing Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2028.

Trao đổi với các chuyên gia, HLV đội boxing Việt Nam, cũng là các chuyên gia, HLV của thể thao Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Đinh Văn Luyến khẳng định ý nghĩa của những tấm huy chương ở môn thể thao Olympic như boxing tại ASIAD 20. Theo ông Đinh Văn Luyến, ngay sau ASIAD 20, các HLV, chuyên gia boxing cần bắt tay chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic 2028.

Theo kế hoạch, trưa 4-10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam dự ASIAD 20, với sự góp mặt của các VĐV Hà Nội ở cả hai nội dung giành HCV là đôi nữ và bốn nữ, cũng sẽ về đến Hà Nội.