Pep Guardiola trả giá đắt vì trung thành với Man City?

Theo nhà báo Guillem Balague, lập trường kiên quyết bảo vệ Manchester City trước các cáo buộc tài chính từ ban tổ chức Premier League có thể dập tắt hoàn toàn cơ hội tiếp quản đội tuyển Anh của Guardiola trong tương lai.

Balague tiết lộ chiến lược gia người Tây Ban Nha từng khiến Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phải mòn mỏi chờ đợi suốt hai tháng trước khi ông quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City, buộc FA phải chuyển hướng bổ nhiệm Thomas Tuchel.

Dù từng được quy hoạch là người kế nhiệm hoàn hảo cho Tuchel, vị thế của Guardiola trong mắt giới chức bóng đá Anh hiện đã thay đổi hoàn toàn.

Balague phân tích FA sẽ không mạo hiểm chiêu mộ một nhân vật có nguy cơ gây chia rẽ dư luận nước Anh sâu sắc như Guardiola, bất chấp kết quả cuối cùng của vụ kiện tụng ra sao. Ở chiều ngược lại, bản thân ông cũng khó còn mặn mà với chiếc ghế này khi di sản sự nghiệp của bản thân bắt đầu bị dư luận soi xét gay gắt.

Làn sóng phản đối nổ ra mạnh mẽ sau khi Guardiola công khai tuyên bố ủng hộ Manchester City vô điều kiện, bất chấp việc một ủy ban độc lập đã ra phán quyết câu lạc bộ vi phạm tới 114 điều khoản trong quy tắc tài chính của giải đấu.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.