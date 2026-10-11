Rét phương Bắc!

Giả tưởng rằng cơn gió sáng nay đến từ chiêm bao

anh trễ nãi vùi chăn ủ ấm từng ý nghĩ

cái gây buốt này có khác gì sự cô đơn không nhỉ?

không phải tấm bánh, món quà cơn cớ gì mà tặng cho nhau!

Mùa đông? Mùa đông...

lũ mây vô tư di cư trên tận tầng cao

tôi và em khư khư níu chân nhau trên mặt đất cùng với

niềm tin khờ khạo

sẽ nhờ lửa lòng xua băng giá và nỗi sợ hãi

Nhưng lại nghĩ!

sau đấy là tàn tro... không dễ xóa vết bao giờ.

Cơn lạnh hôm nay sẽ hồn nhiên bay theo thời gian

để lại trên hình hài anh những vết đồi mồi chớm rạn

lưu dấu cuộc phong tình bằng hàng cây chai sần, xương xẩu

với niềm tin!

một ngày kia lũ sẻ sẽ về đánh thức bình minh nõn xanh.

Anh sẽ giữ riêng mình dự cảm về sự mong manh

của hơi thở luồn trong tà áo mỏng như cuộc vui vầy thoáng chốc

có thể tan vào nhau, vào hư vô, vào chập chờn sáng tối

để gương mặt mùa đông thêm nếp gấp mình chơi trò trốn tìm.

Giữ chặt đi em!

rét mướt này là đặc sản riêng của phương Bắc

anh không dám nhận đâu, mưa bão đã đủ rồi

nếu nhịn nhường nhau hãy để nguyên cảm giác về

một ban mai tạnh ráo

anh tự hong khô nụ cười lập bập đầu môi.

Anh bây giờ là kẻ rỗi hơi, ngồi đếm lá rớt trên rìa con phố cũ

rồi tự nhận mình là một cành sầu đông già cỗi

già hơn nỗi nhớ co ro trong ký ức nát nhàu bởi đêm và rượu

thử làm nóng mình để biết chối từ vùng không khí lạnh và em!