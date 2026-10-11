Rét phương Bắc!
ĐNCT - Giữ chặt đi em!cứ giữ mùa đông làm của riêng phương Bắc hơi lạnh này anh chưa kịp định tâm mà đón nhậnđã quen rồi nồng nã của miền Trung thốc nắngcái chớm rùng mình đâu dễ làm quen.
Giả tưởng rằng cơn gió sáng nay đến từ chiêm bao
anh trễ nãi vùi chăn ủ ấm từng ý nghĩ
cái gây buốt này có khác gì sự cô đơn không nhỉ?
không phải tấm bánh, món quà cơn cớ gì mà tặng cho nhau!
Mùa đông? Mùa đông...
lũ mây vô tư di cư trên tận tầng cao
tôi và em khư khư níu chân nhau trên mặt đất cùng với
niềm tin khờ khạo
sẽ nhờ lửa lòng xua băng giá và nỗi sợ hãi
Nhưng lại nghĩ!
sau đấy là tàn tro... không dễ xóa vết bao giờ.
Cơn lạnh hôm nay sẽ hồn nhiên bay theo thời gian
để lại trên hình hài anh những vết đồi mồi chớm rạn
lưu dấu cuộc phong tình bằng hàng cây chai sần, xương xẩu
với niềm tin!
một ngày kia lũ sẻ sẽ về đánh thức bình minh nõn xanh.
Anh sẽ giữ riêng mình dự cảm về sự mong manh
của hơi thở luồn trong tà áo mỏng như cuộc vui vầy thoáng chốc
có thể tan vào nhau, vào hư vô, vào chập chờn sáng tối
để gương mặt mùa đông thêm nếp gấp mình chơi trò trốn tìm.
Giữ chặt đi em!
rét mướt này là đặc sản riêng của phương Bắc
anh không dám nhận đâu, mưa bão đã đủ rồi
nếu nhịn nhường nhau hãy để nguyên cảm giác về
một ban mai tạnh ráo
anh tự hong khô nụ cười lập bập đầu môi.
Anh bây giờ là kẻ rỗi hơi, ngồi đếm lá rớt trên rìa con phố cũ
rồi tự nhận mình là một cành sầu đông già cỗi
già hơn nỗi nhớ co ro trong ký ức nát nhàu bởi đêm và rượu
thử làm nóng mình để biết chối từ vùng không khí lạnh và em!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ret-phuong-bac-3354765.html