5 món ăn từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau xương khớp

Nội dung 1. Cơ chế khoa học và lợi ích của ngải cứu đối với xương khớp 2. Những món ăn bài thuốc từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau xương khớp

Bên cạnh vai trò là một vị thuốc trong y học cổ truyền, ngải cứu còn là một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Loại thảo dược này được đánh giá cao nhờ mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc hỗ trợ giảm đau và kiểm soát các triệu chứng viêm khớp.

1. Cơ chế khoa học và lợi ích của ngải cứu đối với xương khớp

Ngải cứu có tác dụng giảm đau viêm xương khớp.

Theo PubMed / MEDLINE (cổng thông tin y sinh thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ), bài tổng quan năm 2017 đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy cứu ngải có hiệu quả trong việc giảm đau và kiểm soát triệu chứng ở những người bị thoái hóa khớp gối.

Việc sử dụng ngải cứu chăm sóc xương khớp không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà đã được y học hiện đại ghi nhận. Các hoạt chất như artemisinin, cineol và flavonoid trong ngải cứu đóng vai trò là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ức chế các men xúc tác cùng cytokine gây viêm, từ đó làm giảm sưng, nóng và dịu nhanh cơn đau nhức tại ổ khớp gối.

Hơn nữa, việc tăng cường lưu thông máu nhờ loại thảo dược này giúp vận chuyển tối ưu oxy và các vi chất thiết yếu đến ổ khớp, hỗ trợ phục hồi hiệu quả các vi tổn thương ở mô sụn và giảm áp lực lên vùng khớp gối khi vận động.

Đồng thời, các hợp chất này còn tích cực trung hòa các gốc tự do - tác nhân phá hủy màng hoạt dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa sụn khớp - nhằm duy trì sự dẻo dai bền vững cho toàn bộ hệ vận động.

2. Những món ăn bài thuốc từ ngải cứu hỗ trợ giảm đau xương khớp

Dưới đây là 5 món ăn bài thuốc từ ngải cứu giúp hỗ trợ giảm đau xương khớp có thể dễ dàng chế biến tại nhà:

Trứng rán ngải cứu

Đây là món ăn dân dã, dễ làm và rất phổ biến. Ngải cứu kết hợp với trứng cung cấp protein, năng lượng và các hoạt chất kháng viêm giúp làm dịu các cơn đau khớp cơ bản.

Cách làm:Lấy một nắm (khoảng 30 - 50 g) lá ngải cứu tươi rửa sạch, thái nhỏ; 1 đến 2 quả trứng gà. Đập trứng gà vào bát, thêm lá ngải cứu, một chút nước mắm, hạt tiêu và đánh đều. Đổ hỗn hợp vào chảo dầu nóng, rán chín vàng đều hai mặt rồi ăn nóng.

Canh gà ngải cứu

Canh gà ngải cứu giúp giảm tình trạng cứng khớp và xoa dịu các cơn đau nhức.

Thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao dồi dào, cung cấp các acid amin thiết yếu giúp tái tạo mô cơ và hỗ trợ phục hồi hệ vận động. Khi kết hợp cùng ngải cứu, các hợp chất chống viêm trong thảo dược này sẽ hiệp đồng hỗ trợ làm giảm tình trạng cứng khớp và xoa dịu các cơn đau nhức.

Cách làm:Khoảng 50 g đến 70 g lá ngải cứu tươi cho một nồi canh nhỏ 1 - 2 người ăn kết hợp với khoảng 200 g - 300 g thịt gà nên chọn phần ức hoặc đùi, chặt miếng vừa ăn, ướp gia vị rồi xào sơ cho săn lại. Cho nước vào đun sôi, sau đó cho một lượng lá ngải cứu vừa đủ vào đun cùng đến khi gà chín mềm. Nêm nếm lại gia vị vừa ăn và dùng khi canh còn nóng.

Cháo ngải cứu thịt băm

Món ăn dễ tiêu hóa, ấm bụng, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm giảm các triệu chứng tê mỏi xương khớp vào những ngày trời lạnh.

Cách làm:Khoảng 20 g đến 30 g lá ngải cứu tươi thái nhỏ cho một tô cháo. Gạo tẻ vo sạch đem nấu cháo nhừ. Thịt lợn băm nhỏ ướp gia vị rồi xào chín thơm. Khi cháo chín nhừ, cho thịt băm và ngải cứu thái nhỏ vào đảo đều, đun sôi lại khoảng 2 - 3 phút, nêm gia vị vừa miệng rồi tắt bếp.

Móng giò hầm ngải cứu

Móng giò chứa nhiều collagen và các chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng sụn khớp, kết hợp với ngải cứu giúp trừ phong thấp, giảm đau nhức vùng cột sống và các khớp lớn.

Cách làm: Khoảng 50 g đến 80 g ngải cứu tươi cho một chiếc móng giò vừa. Móng giò cạo sạch lông, chặt miếng, trần qua nước sôi để khử mùi hôi. Cho móng giò và ngải cứu vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, hầm nhừ bằng lửa nhỏ. Nêm gia vị vừa ăn, ăn nóng cả cái lẫn nước.

Canh thịt bò nấu ngải cứu

Thịt bò giàu protein và sắt giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và hệ vận động, khi kết hợp cùng ngải cứu sẽ hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp rất tốt.

Cách làm:Khoảng 30 g - 50 g lá ngải cứu tươi cho khẩu phần dùng kèm với 100 g - 150 g thịt bò.Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị, tỏi và xào tái qua để riêng. Cho nước vào đun sôi, thả lá ngải cứu vào, sau đó cho thịt bò vào đảo đều, đun sôi lại rồi tắt bếp ngay để thịt bò không bị dai.

Lưu ý: Ngải cứu tuy tốt cho xương khớp nhưng phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) hoặc người có các bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.