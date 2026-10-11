'Rào cản' tưởng chừng vô hại khiến những cặp đôi hạnh phúc tan vỡ

Không có sức hấp dẫn nhất thời nào ngọt ngào bằng mối quan hệ thân mật. (Ảnh: ITN)

“Thiếu cảm giác an toàn” luôn là vấn đề lớn nhất của nhiều người trong các mối quan hệ. Vì thiếu “cảm giác an toàn” nên đối phương sẽ bắt đầu lo âu và bất an, sợ người khác chiếm mất bạn, sợ bạn thay lòng đổi dạ, sợ mình không đủ hấp dẫn...

Thoạt nghe có vẻ là một biểu hiện đáng yêu và chứng tỏ đối phương hết lòng vì bạn, nhưng nếu thường xuyên xảy ra thì sẽ khiến bạn cảm thấy rất phiền.

Dù hai người có tình cảm tốt đến đâu, không vượt qua được rào cản này thì tình yêu cũng khó bền. Tuy nhiên, sau khi học được cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ thấy mối quan hệ của hai người trở nên gắn bó hơn. Dưới đây là ba cách giúp giảm ghen tuông và lo lắng.

Nên giải quyết kịp thời khi phát hiện vấn đề

Đối phương cảm thấy bạn nhắn tin ít hơn, cần bạn nhắn thêm vài tin mới yên tâm? Hay bạn đi đâu đó mà đối phương luôn lo lắng, cần bạn báo cáo lịch trình? Thật ra, đối phương chưa chắc muốn nhận nhiều tin nhắn, cũng không nhất thiết muốn kiểm soát hay giám sát bạn; mà là, họ chỉ muốn bạn thể hiện sự “quan tâm”.

Khi bạn nhận ra đối phương có bất kỳ vấn đề hay sự bất an nào trong mối quan hệ, việc ngay lập tức hỏi thẳng và cùng nhau tìm cách giải quyết mới là cách thông minh nhất.

Khi một người xuất hiện cảm xúc bất an mà người kia trực tiếp nói ra, sẽ gây cảm giác giống như một lời chỉ trích; nhưng với những người trưởng thành, điều cần làm cho nhau là chấp nhận, thấu hiểu và đồng cảm, chứ không phải chỉ nghĩ đến việc giải thích hay phản bác ngay lúc đó, vì như vậy chỉ khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương và bất an hơn.

So với việc nói với đối phương rằng họ “nghĩ quá nhiều”, hãy cố gắng giao tiếp một cách chân thành hết sức có thể, để đối phương cảm nhận được tình yêu, sự đồng hành hoặc bao dung của bạn, đây đều là những cách tích cực.

Thành thật nói với đối phương rằng họ quan trọng với bạn thế nào

Trong một mối quan hệ trưởng thành và ổn định, giao tiếp trôi chảy là một phương tiện thiết yếu để nuôi dưỡng tình cảm, nhưng không cần quá gượng ép.

Bạn có thể chọn lúc đối phương không để ý, có thể là buổi sáng vừa thức dậy, sau bữa tối khi ngồi thoải mái xem TV, hay lúc rảnh rỗi đi dạo cùng nhau, trực tiếp nói với đối phương rằng bạn tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau ra sao, và trong mắt bạn, họ quyến rũ và nổi bật đến mức nào, cảm giác bên nhau vừa thoải mái vừa dễ chịu.

Cho đối phương thấy vị trí của họ trong trái tim bạn, cũng giúp lòng bạn thêm vững vàng và chắc chắn. Việc chia sẻ tình cảm này không phải là diễn kịch hay dài dòng, mà là giải pháp giúp tình cảm thêm nồng ấm, vun đắp mối quan hệ.

Sức hấp dẫn nhất thời không thể thay thế sự ngọt ngào của mối quan hệ thân mật

Bạn có thấy nửa kia của mình lo lắng về những “cuộc gặp thoáng qua” hay những cuộc chạm mặt tình cờ bên ngoài không? Hay bạn cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi biết người kia bị người khác thu hút? Thực ra, sự khác biệt giữa “sức hấp dẫn nhất thời” và “mối quan hệ thân mật” là rất lớn.

“Sức hấp dẫn” có thể là sức hút chớp nhoáng, một ánh nhìn đầu tiên khiến bạn hoàn toàn bị choáng ngợp; nhưng “mối quan hệ thân mật” cần được xây dựng dần dần qua thời gian bên nhau, đã trở thành một thói quen hay một phần trong cuộc sống.

Thế giới có vô số người thú vị và quyến rũ, nhưng hai người đã trở thành một phần trong cuộc đời nhau thì không dễ bị thay thế. Hãy ghi nhớ điều này trong lòng, điều đó sẽ giúp cả hai tự tin hơn khi đối mặt với những lo lắng.

Chỉ cần bạn hiểu rõ vị trí quan trọng của mình trong lòng đối phương, thì khi gặp bất kỳ tình huống có nguy cơ đe dọa nào, bạn vẫn cảm thấy thoải mái và tự tin. Tương tự, nửa kia của bạn cũng sẽ không nghi ngờ hay kiểm soát quá mức nữa.

Theo zhuanlan.zhihu.com