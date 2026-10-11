Một nửa yêu thương
ĐNCT - Nếu cuộc đời không có nửa yêu thươngThì trái đất sẽ một màu ảm đạmBầu trời nữa, chắc triền miên u ámBiển tê tái buồn không hát tình ca
Nếu cuộc đời không có nửa yêu thương
Biết ai đây mà nhớ nhung hờn dỗi?
Ai thứ tha những dại khờ nông nổi?
Chia sẻ vui buồn vời vợi tháng năm…
Phút xao lòng không có nửa yêu thương
Sao giữ được giữa đời thường muôn mặt
Một nửa yêu thương ơi… anh có biết
Chẳng là gì nếu không nửa của nhau
Một nửa yêu thương trọn vẹn trước sau
Một nửa cuộc đời nhân đôi - Một nửa
Nếu mai sau đời chẳng còn chi nữa
Ta vẫn còn một nửa để yêu thương!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-nua-yeu-thuong-3354766.html