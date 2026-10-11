Nếu cuộc đời không có nửa yêu thương

Biết ai đây mà nhớ nhung hờn dỗi?

Ai thứ tha những dại khờ nông nổi?

Chia sẻ vui buồn vời vợi tháng năm…

Phút xao lòng không có nửa yêu thương

Sao giữ được giữa đời thường muôn mặt

Một nửa yêu thương ơi… anh có biết

Chẳng là gì nếu không nửa của nhau

Một nửa yêu thương trọn vẹn trước sau

Một nửa cuộc đời nhân đôi - Một nửa

Nếu mai sau đời chẳng còn chi nữa

Ta vẫn còn một nửa để yêu thương!