Đừng nghĩ tự trồng giá đỗ là 'sạch': 5 điều bạn cần đặc biệt lưu ý

Dưới đây là những lưu ý khi tự trồng giá đỗ tại nhà.

Chọn hạt đậu có nguồn gốc rõ ràng

An toàn của giá đỗ bắt đầu ngay từ nguyên liệu. Hạt đậu nên có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản phù hợp và không có dấu hiệu ẩm mốc, đổi màu hay mùi lạ.

Điều đáng lưu ý là ngay cả những hạt nhìn hoàn toàn bình thường vẫn có thể mang vi sinh vật trên bề mặt. Khi được ngâm nước và đặt trong môi trường thích hợp để nảy mầm, các vi sinh vật này có thể phát triển cùng với mầm giá.

Do đó, không nên chỉ nhìn bằng mắt thường rồi cho rằng hạt chắc chắn an toàn. Đặc biệt, không sử dụng các hóa chất hoặc sản phẩm không rõ thành phần để thúc giá. Hạt nguyên liệu phù hợp kết hợp với quy trình vệ sinh tốt sẽ giúp giảm nguy cơ ngay từ đầu.

Đừng bỏ qua nước, dụng cụ và đôi tay

Rổ, hộp, khay hay dụng cụ làm giá đều tiếp xúc trực tiếp với hạt và mầm giá. Nếu còn cặn bẩn hoặc vi sinh vật từ lần trồng trước, chúng có thể trở thành nguồn gây nhiễm cho mẻ mới.

Trước mỗi lần trồng, dụng cụ cần được làm sạch. Sau khi thu hoạch, nên loại bỏ vỏ đậu, rễ, phần giá hư hỏng và các cặn bẩn còn sót lại, tránh để dụng cụ ẩm bẩn trong thời gian dài.

Nguồn nước dùng để ngâm và tưới giá cũng cần bảo đảm an toàn. Nếu nước bị nhiễm bẩn, việc tưới nhiều lần có thể đưa vi sinh vật vào cả mẻ giá.

Người trồng cũng nên rửa tay sạch trước khi xử lý hạt, dụng cụ và giá sau thu hoạch. Khu vực trồng giá đỗ cần được giữ sạch, tránh xa rác thải hoặc nơi sơ chế thịt, cá sống.

Bạn cần lưu ý một số điều khi tự trồng giá đỗ tại nhà để đảm bảo an toàn

Tự trồng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối

Một trong những tâm lý dễ gặp là cho rằng giá tự làm tại nhà chắc chắn “sạch” hơn sản phẩm mua bên ngoài. Thực tế, tự trồng giúp gia đình chủ động hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu và kiểm soát quy trình, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Giá cần môi trường ẩm để nảy mầm, nhưng chính điều kiện này cũng có thể thuận lợi cho một số vi khuẩn phát triển nếu hạt, nước, dụng cụ hoặc môi trường bị nhiễm bẩn.

Các tác nhân như Salmonella và E. coli là những nguy cơ cần lưu ý ở nhóm thực phẩm này. Đáng nói, giá nhiễm khuẩn không nhất thiết có biểu hiện bất thường. Màu sắc và hình dáng vẫn có thể bình thường, trong khi người dùng không thể dựa vào mắt thường để xác định có vi khuẩn gây bệnh hay không.

Vì vậy, “tự trồng” nên được hiểu là chủ động hơn trong kiểm soát nguyên liệu và quy trình, chứ không phải một sự bảo đảm tuyệt đối về an toàn.

Ưu tiên nấu chín thay vì ăn sống

Cách chế biến đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Giá ăn sống hoặc chỉ chần, làm nóng sơ không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh.

Gia đình nên ưu tiên nấu giá chín kỹ. Điều này càng đáng lưu ý với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu.

Nếu rửa giá trước khi chế biến, cần tránh để thực phẩm tiếp xúc với bề mặt hoặc dụng cụ bẩn. Tuy nhiên, rửa không thể thay thế cho việc nấu chín.

Giá có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên bỏ

Sau khi thu hoạch, giá cần được bảo quản phù hợp và không nên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, nhất là khi thời tiết nóng.

Trước khi chế biến, cần kiểm tra kỹ. Nếu giá có lớp nhớt bất thường, mùi chua hoặc hôi, đổi màu rõ rệt, thân mềm nhũn hay có dấu hiệu phân hủy, tốt nhất không tiếp tục sử dụng.

Không nên cố rửa nhiều lần hoặc nấu thật lâu để “cứu” phần giá đã hư hỏng. Nhiệt có thể giúp giảm nguy cơ từ nhiều loại vi khuẩn nhưng không phải mọi vấn đề về chất lượng thực phẩm đều có thể khắc phục bằng cách nấu.

Tự trồng giá đỗ có thể giúp gia đình chủ động hơn về nguồn thực phẩm, nhưng để mẻ giá thực sự an toàn, cần kiểm soát xuyên suốt từ hạt giống, nước, dụng cụ, quá trình nảy mầm cho đến thu hoạch và chế biến. Hạt sạch chỉ là bước đầu; vệ sinh đúng cách và nấu chín mới là những mắt xích không nên bỏ qua.