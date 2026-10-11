Người cao tuổi mê phim AI và nguy cơ suy giảm nhận thức

Các video ngắn do AI tạo ra đang trở thành một hình thức giải trí phổ biến trên mạng xã hội, thu hút cả những người lớn tuổi vốn không phải nhóm người dùng công nghệ thường xuyên. Một số trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người cao tuổi có thể dành hàng giờ liên tục để xem phim, thậm chí sử dụng điện thoại trong phần lớn thời gian thức. Điều này khiến gia đình lo ngại về khả năng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị và chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Video ngắn AI ngày càng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: aianxin)

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây thu hút sự chú ý khi một người dùng kể mẹ mình gần như lúc nào cũng xem phim AI, từ lúc ăn uống, nấu nướng đến trước khi đi ngủ. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự đồng cảm khi nhiều người cho biết cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi cũng hình thành thói quen tương tự. Vấn đề không nằm ở việc xem video ngắn đơn thuần, mà ở thời lượng sử dụng quá mức khi hoạt động này bắt đầu thay thế giao tiếp, nghỉ ngơi hoặc những sinh hoạt thường ngày.

Khái niệm “brain rot”, được Oxford định nghĩa để mô tả sự suy giảm trạng thái tinh thần hoặc trí tuệ do tiêu thụ quá nhiều nội dung vụn vặt, thường được nhắc đến khi nói về tác động của video ngắn. Giáo sư Alessandro Galeazzi thuộc Đại học Padova cũng cảnh báo về lượng nội dung AI chất lượng thấp ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Việc liên tục tiếp nhận những nội dung ngắn, lặp lại và ít chiều sâu có thể hình thành thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự chú ý và xử lý những nội dung đòi hỏi nhiều thời gian hơn.

Việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể làm thay đổi thói quen sinh hoạt và khả năng tập trung. ( Ảnh: Laon Company)

Một số dấu hiệu đáng lưu ý gồm khó tập trung khi đọc hoặc xem nội dung dài, giảm hứng thú với những chủ đề cần suy nghĩ, liên tục kiểm tra điện thoại và khó dừng việc xem video. Người dùng cũng có thể giảm giao tiếp trực tiếp, phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ hoặc gặp khó khăn trong việc phân biệt thông tin đáng tin cậy giữa lượng nội dung lớn trên mạng. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đồng nghĩa một người đã mắc chứng suy giảm nhận thức và cần được nhìn nhận trong tổng thể sức khỏe, tuổi tác và lối sống.

Với người cao tuổi, việc kiểm soát thời gian xem phim ngắn AI vì thế nên được thực hiện cùng những hoạt động thay thế như trò chuyện với gia đình, vận động, đọc sách hoặc tham gia sinh hoạt cộng đồng. Thay vì cấm hoàn toàn điện thoại, người thân có thể cùng đặt giới hạn thời gian sử dụng và khuyến khích các khoảng nghỉ định kỳ. Nếu xuất hiện những thay đổi rõ rệt về trí nhớ, khả năng giao tiếp hoặc sinh hoạt thường ngày, gia đình nên cân nhắc trao đổi với chuyên gia y tế thay vì chỉ quy kết nguyên nhân cho video ngắn.

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