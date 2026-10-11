8 món đồ bạn nên có trong hành lý xách tay, dù bay đường dài vẫn dễ chịu

Túi xách tay - “trợ thủ” không thể thiếu

Nếu vali ký gửi dùng để đựng quần áo, giày dép và những món đồ chưa cần đến ngay, túi xách tay nên dành cho các vật dụng cần sử dụng trong suốt chuyến bay. Một chiếc túi có kích thước vừa phải, nhiều ngăn sẽ giúp bạn sắp xếp giấy tờ, tai nghe, đồ chăm sóc cá nhân và các vật dụng thiết yếu gọn gàng hơn.

Đặc biệt, với những chuyến bay kéo dài vài tiếng hoặc qua đêm, bạn nên chuẩn bị một ngăn riêng cho các món đồ thường xuyên sử dụng. Cách này giúp việc tìm kiếm nhanh chóng, tránh phải mở vali hành lý hoặc lục tung túi mỗi khi cần một vật dụng nhỏ.

Túi xách tay nên dành cho các vật dụng cần sử dụng trong suốt chuyến bay

Gối cổ giúp hạn chế mỏi khi ngủ

Ghế máy bay không phải lúc nào cũng tạo được tư thế ngủ thoải mái. Khi chợp mắt trong thời gian dài, đầu dễ nghiêng sang hai bên hoặc gục về phía trước, khiến vùng cổ và vai khó chịu.

Một chiếc gối cổ có độ ôm phù hợp sẽ tạo điểm tựa tốt hơn cho phần đầu và gáy. Nếu muốn tiết kiệm diện tích hành lý, bạn có thể chọn loại gấp gọn hoặc có thể nén lại. Ngoài kiểu chữ U quen thuộc, thị trường còn có các thiết kế điều chỉnh độ ôm và hỗ trợ phần cằm.

Bịt mắt và nút tai để dễ nghỉ ngơi

Ánh sáng trong khoang máy bay có thể thay đổi theo từng thời điểm, trong khi tiếng động cơ, tiếng trò chuyện và hoạt động của hành khách dễ làm gián đoạn giấc ngủ.

Bịt mắt có chất liệu mềm, dây đeo vừa vặn sẽ giúp hạn chế ánh sáng lọt vào, phù hợp với người muốn ngủ trong chuyến bay hoặc di chuyển qua nhiều múi giờ. Trong khi đó, nút bịt tai nhỏ gọn, không cần sạc, là lựa chọn tiện lợi để giảm bớt tiếng ồn xung quanh.

Nếu thường xuyên bay đường dài, bạn cũng có thể cân nhắc tai nghe chống ồn. Ngoài việc giảm âm thanh môi trường, thiết bị này còn cho phép nghe nhạc, podcast hoặc sách nói, giúp hành trình bớt nhàm chán.

Chăn mỏng cho những chuyến bay kéo dài

Nhiệt độ trong khoang máy bay có thể khiến một số hành khách cảm thấy lạnh, nhất là khi bay đêm hoặc phải ngồi lâu. Một chiếc chăn mỏng, nhẹ và dễ gấp gọn sẽ giúp bạn chủ động hơn khi nghỉ ngơi.

Thay vì mang theo loại chăn cồng kềnh, hãy ưu tiên sản phẩm có thể xếp nhỏ, không chiếm nhiều chỗ trong túi. Nếu không muốn mang thêm hành lý, bạn cũng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng và các tiện ích được cung cấp trên chuyến bay.

Xịt khoáng và son dưỡng để chăm sóc da

Không khí trong khoang máy bay có thể khiến da và môi dễ cảm thấy khô căng. Vì vậy, xịt khoáng và son dưỡng là hai món đồ đáng cân nhắc, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển.

Bạn nên chọn xịt khoáng dung tích nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy định hành lý của hãng bay. Một thỏi son dưỡng gọn nhẹ cũng giúp chăm sóc môi thuận tiện trước khi ngủ, sau khi thức dậy hoặc bất cứ lúc nào cảm thấy môi khô.

Đừng quên chăm sóc da mặt và môi để tránh tình trạng khô căng

Kem dưỡng tay và túi đựng phụ kiện

Bàn tay thường xuyên tiếp xúc với tay vịn, bàn ăn, tay kéo vali và nhiều bề mặt khác trong hành trình. Một tuýp kem dưỡng tay nhỏ sẽ hữu ích khi da khô sau khi rửa tay hoặc dùng dung dịch sát khuẩn. Nên ưu tiên sản phẩm thấm nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính để thuận tiện sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử.

Để tránh đồ dùng nằm rải rác, bạn có thể gom son dưỡng, kem dưỡng tay, xịt khoáng, bịt mắt và nút tai vào một chiếc travel pouch riêng. Túi có nhiều ngăn giúp phân loại vật dụng, dễ lấy khi cần và giữ hành lý ngăn nắp suốt chuyến đi.

Không phải chuyến bay nào cũng cần mang theo tất cả những món đồ trên. Với hành trình ngắn, túi xách tay gọn nhẹ cùng tai nghe và son dưỡng có thể đã đủ. Nếu bay đường dài hoặc qua đêm, gối cổ, bịt mắt, nút tai và chăn mỏng sẽ đáng cân nhắc hơn.

Bên cạnh đó, trước khi khởi hành, hãy kiểm tra quy định của hãng bay về kích thước hành lý và việc mang chất lỏng lên khoang cabin, để sự chuẩn bị chu đáo không trở thành bất tiện tại sân bay.