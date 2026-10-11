Sau tuổi 60, da khô và ngứa: Chăm sóc thế nào cho đúng?

1. Vì sao sau tuổi 60 da dễ khô và ngứa?

NỘI DUNG: 1. Vì sao sau tuổi 60 da dễ khô và ngứa? 2. Cách chăm sóc da khô, ngứa sau tuổi 60 2.1. Dưỡng ẩm đều đặn 2.2. Làm sạch da nhẹ nhàng 2.3. Hạn chế gãi 3. Khi nào cần đi khám?

Da khô và ngứa là tình trạng thường gặp khi tuổi tăng. Lúc này, hoạt động của tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi giảm, khả năng giữ nước của da cũng kém hơn. Hàng rào bảo vệ da vì thế dễ suy yếu, khiến nước thoát qua da nhiều hơn.

Khi thiếu ẩm, da có thể trở nên căng, ráp, bong vảy nhỏ và ngứa. Tình trạng này thường rõ ở cẳng chân, cánh tay, lưng hoặc những vùng da vốn ít được chăm sóc.

Ngoài thay đổi do tuổi tác, thời tiết hanh khô, môi trường có độ ẩm thấp hoặc thường xuyên tiếp xúc với nước và các chất tẩy rửa cũng có thể khiến da mất nước và dễ kích ứng hơn. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp ngứa ở người lớn tuổi đều do da khô. Một số bệnh lý như eczema, vảy nến, đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận hoặc rối loạn tuyến giáp cũng có thể gây ngứa. Một số loại thuốc đang sử dụng cũng có khả năng gây khô da hoặc ngứa.

2. Cách chăm sóc da khô, ngứa sau tuổi 60

2.1. Dưỡng ẩm đều đặn

Dưỡng ẩm là bước quan trọng để cải thiện tình trạng da khô. Ảnh: AI.

Dưỡng ẩm là bước quan trọng để cải thiện tình trạng da khô; nên thoa kem dưỡng ngay sau khi tắm hoặc rửa da, khi bề mặt vẫn còn hơi ẩm để giúp giữ nước tốt hơn. Với làn da khô, có thể ưu tiên sản phẩm dạng kem hoặc thuốc mỡ. Các thành phần như ceramide, glycerin, hyaluronic acid hoặc petrolatum có tác dụng hỗ trợ bổ sung và giữ ẩm cho da.

Không nhất thiết phải sử dụng nhiều sản phẩm, nên chọn một sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp, dùng đều đặn thường quan trọng hơn việc thay đổi nhiều loại mỹ phẩm.

2.2. Làm sạch da nhẹ nhàng

Nên tắm bằng nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng và không tắm quá lâu. Khi làm sạch da, ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, không có khả năng tẩy rửa quá mạnh. Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước thay vì chà xát, nên thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm.

Nếu da thường xuyên khô, không nhất thiết phải dùng xà phòng hoặc sản phẩm làm sạch mạnh trên toàn bộ cơ thể trong mỗi lần tắm; có thể tập trung làm sạch những vùng cần thiết, tùy mức độ bẩn và hoạt động trong ngày.

2.3. Hạn chế gãi

Khi ngứa, cố gắng không dùng móng tay gãi mạnh vì có thể gây trầy xước, chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da; nên mặc quần áo mềm, thoáng, hạn chế ma sát lên vùng da đang khô hoặc kích ứng. Khi làm việc nhà hoặc tiếp xúc với chất tẩy rửa, nên sử dụng găng tay phù hợp để bảo vệ da.

Nếu ngứa nhẹ, có thể chườm mát trong thời gian ngắn thay cho việc gãi; duy trì độ ẩm cho da cũng giúp giảm cảm giác căng và khó chịu.

3. Khi nào cần đi khám?

Tình trạng khô ngứa da không phải lúc nào cũng chỉ do lão hóa hoặc thiếu độ ẩm. Người bệnh nên đi khám khi triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau:

- Tình trạng khô ngứa kéo dài, tái diễn nhiều lần, ngày càng nặng hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Da xuất hiện mẩn đỏ lan rộng, mụn nước, vết loét, chảy dịch, đóng vảy bất thường hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.

- Ngứa toàn thân nhưng da không có biểu hiện rõ, vì nguyên nhân có thể không chỉ xuất phát từ da.

- Tình trạng ngứa xuất hiện sau khi bắt đầu sử dụng thuốc mới, đặc biệt ở người đang điều trị bệnh mạn tính hoặc dùng nhiều loại thuốc. Không tự ý ngừng thuốc đang điều trị mà chưa trao đổi với bác sĩ.

- Không tự ý sử dụng kéo dài thuốc bôi chứa corticoid hoặc thuốc trị ngứa khi chưa xác định nguyên nhân. Việc điều trị cần căn cứ vào tình trạng da và bệnh lý đi kèm.