4 vị trí không nên tùy tiện bôi dầu gió

1. Không dùng dầu gió trên mắt và vùng da quanh mắt

NỘI DUNG: 1. Không dùng dầu gió trên mắt và vùng da quanh mắt 2. Bên trong mũi và các vùng niêm mạc 3. Vùng da trầy xước, vết thương hở hoặc đang viêm 4. Vùng da nhạy cảm và niêm mạc sinh dục

Vùng da quanh mắt khá mỏng, trong khi bề mặt mắt và niêm mạc rất nhạy cảm với các chất gây kích ứng. Menthol, camphor cùng một số tinh dầu thường có trong dầu gió có thể gây cay mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt và cảm giác bỏng rát nếu tiếp xúc trực tiếp.

Với lượng lớn hoặc sản phẩm có thành phần gây kích ứng mạnh, tổn thương bề mặt mắt cũng có thể xảy ra. Do đó, không nên bôi dầu gió lên mí mắt, đuôi mắt hoặc vùng da sát bờ mi. Khi đau đầu, người dùng cũng không nên thoa dầu quá gần mắt với mục đích tạo cảm giác dễ chịu.

Nếu dầu vô tình dính vào mắt, cần rửa nhẹ nhàng bằng nhiều nước sạch trong ít nhất 15 - 20 phút, tháo kính áp tròng nếu có thể và đi khám nếu đau, đỏ mắt hoặc nhìn mờ kéo dài.

2. Bên trong mũi và các vùng niêm mạc

Khi bị nghẹt mũi, nhiều người có thói quen bôi dầu gió ở cửa mũi để hít mùi menthol hoặc các loại tinh dầu, với mong muốn giúp đường thở thông thoáng hơn. Thực tế, những thành phần này có thể tạo cảm giác dễ thở nhờ kích thích các thụ thể cảm nhận lạnh trong mũi, nhưng không đồng nghĩa với việc tình trạng tắc nghẽn đã được cải thiện. Dầu gió cũng không điều trị được nguyên nhân gây cảm lạnh, viêm mũi, viêm xoang hay các bệnh lý đường hô hấp khác.

Bôi dầu trực tiếp vào bên trong mũi có thể gây kích ứng niêm mạc, nóng rát và làm tăng cảm giác khó chịu. Một số chế phẩm chứa tinh dầu đậm đặc còn có nguy cơ gây phản ứng bất lợi nếu sử dụng không đúng hướng dẫn. Đặc biệt, không nên nhỏ dầu gió vào mũi, miệng hoặc các hốc tự nhiên của cơ thể khi sản phẩm không được thiết kế cho những đường dùng này.

Để giảm nghẹt mũi, người bệnh có thể sử dụng dung dịch nước muối sinh lý phù hợp theo hướng dẫn. Nếu muốn dùng dầu gió để giảm cảm giác khó chịu, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm và chỉ thoa tại những vị trí được nhà sản xuất khuyến cáo, tránh bôi trực tiếp vào niêm mạc mũi.

Dầu gió nên được sử dụng đúng mục đích, đúng liều lượng và theo hướng dẫn của từng sản phẩm. Ảnh minh họa AI.

3. Vùng da trầy xước, vết thương hở hoặc đang viêm

Dầu gió không phải thuốc sát khuẩn hay thuốc điều trị vết thương. Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị tổn thương, các thành phần tạo cảm giác nóng lạnh và tinh dầu có thể tiếp xúc trực tiếp với mô nhạy cảm bên dưới, gây đau rát, kích ứng và làm tình trạng viêm trở nên khó chịu hơn.

Vì vậy, không nên bôi dầu gió lên vết xước, vết cắt, vùng da bị bỏng, chàm đang rỉ dịch hoặc khu vực có dấu hiệu nhiễm trùng. Cảm giác nóng, lạnh do dầu tạo ra cũng không thể thay thế việc làm sạch, chăm sóc vết thương đúng cách.

Với vết thương nhỏ, nên rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý phù hợp, sau đó chăm sóc theo hướng dẫn y tế. Nếu vết thương sưng nóng, đỏ lan rộng, chảy mủ hoặc đau tăng, cần được nhân viên y tế đánh giá thay vì tiếp tục tự bôi các sản phẩm gây nóng.

4. Vùng da nhạy cảm và niêm mạc sinh dục

Da ở vùng sinh dục và quanh hậu môn có cấu trúc nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi các chất tạo nóng, lạnh hoặc tinh dầu đậm đặc. Bôi dầu gió tại những vị trí này có thể gây bỏng rát, đỏ da, ngứa và viêm da tiếp xúc. Nguy cơ khó chịu càng tăng khi sản phẩm tiếp xúc với niêm mạc hoặc vùng da đang ẩm, tổn thương.

Không nên dùng dầu gió để giảm ngứa vùng kín, khử mùi hoặc tạo cảm giác ấm nóng tại bộ phận sinh dục. Đây không phải công dụng điều trị đã được chứng minh cho các vấn đề này. Nếu có ngứa, đau rát, khí hư bất thường hoặc tổn thương da, người dùng nên tìm nguyên nhân thay vì che lấp triệu chứng bằng dầu gió.

Nếu đã lỡ bôi và xuất hiện cảm giác bỏng rát, cần rửa nhẹ nhàng bằng nhiều nước sạch, không chà xát và không tự bôi thêm các chất khác để trung hòa. Trường hợp đau rát dữ dội, sưng nề hoặc triệu chứng không thuyên giảm cần được khám sớm.

Dùng dầu gió thế nào để an toàn? - Đọc kỹ thành phần và hướng dẫn sử dụng. - Không nên bôi dầu gió quá nhiều, trên diện tích rộng hoặc trên vùng da tổn thương có thể làm tăng kích ứng và hấp thu các hoạt chất qua da. Nguy cơ đáng lưu ý hơn với các sản phẩm chứa methyl salicylate hoặc camphor. - Tránh băng kín hoặc chườm nóng lên vùng da vừa bôi vì nhiệt và tình trạng băng kín có thể làm tăng hấp thu và kích ứng. - Rửa tay sau khi bôi để tránh vô tình đưa dầu vào mắt.

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