Các loại hình tập luyện tốt nhất khi sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân GLP-1

Các loại thuốc GLP-1 có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng ước tính có khoảng 25–39% lượng cân nặng giảm đi lại đến từ khối lượng cơ nạc thay vì mỡ thừa. Việc tập luyện, đặc biệt là các bài tập rèn luyện sức mạnh, có thể giúp duy trì khối lượng cơ, sức mạnh và sức khỏe chuyển hóa lâu dài.

Dưới đây là cách tập luyện phù hợp khi đang sử dụng thuốc GLP-1 để hỗ trợ sức khỏe và đạt được mục tiêu giảm cân:

1. Ưu tiên các bài tập rèn luyện sức mạnh

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, nếu thiếu các kích thích đều đặn từ việc vận động cường độ cao, cơ bắp có xu hướng bị teo hoặc suy giảm. Tình trạng này có thể diễn ra mạnh mẽ hơn khi nạp ít calo vào cơ thể, dù là do ăn ít đi hay do tác dụng giảm cảm giác thèm ăn của thuốc GLP-1.

Để duy trì tối đa khối lượng cơ bắp khi dùng thuốc GLP-1, rèn luyện sức mạnh nên là nền tảng trong chế độ tập luyện. Hình thức này bao gồm việc sử dụng tạ, máy tập, dây kháng lực hoặc thậm chí là trọng lượng cơ thể để tạo ra các kích thích cơ học cần thiết giúp cơ bắp duy trì hoặc gia tăng sức mạnh.

Một chương trình rèn luyện sức mạnh hiệu quả cần bao gồm các bài tập tác động lên cả phần thân trên và thân dưới. Các bài tập đa khớp tác động vào nhiều nhóm cơ và khớp cùng lúc, đặc biệt có lợi cho việc xây dựng sức mạnh chức năng.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên thực hiện các bài tập rèn luyện sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Đồng thời, Hiệp hội Y học về Béo phì cũng nhấn mạnh rằng cả hai phương pháp tập kháng lực, gồm mức tạ nhẹ với số lần lặp lại nhiều và mức tạ nặng với số lần lặp lại ít, đều có thể kích thích sự phát triển của cơ bắp.

Tập luyện các bài kháng lực tạo ra kích thích cơ học cần thiết giúp cơ bắp duy trì hoặc gia tăng sức mạnh. Ảnh AI.

2. Đừng bỏ qua các bài tập aerobic

Mặc dù rèn luyện sức mạnh thường được chú trọng nhất trong việc bảo toàn cơ bắp, nhưng các bài tập aerobic cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Đi bộ, đạp xe, bơi lội, chèo thuyền, khiêu vũ và các hoạt động tương tự giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp, điều hòa đường huyết, tăng cường sức bền và cải thiện chức năng thể chất tổng thể.

Việc cải thiện các chỉ số này không chỉ quan trọng đối với sức khỏe toàn diện mà còn hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu giảm cân. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ trung bình hoặc 75 phút hoạt động aerobic cường độ mạnh mỗi tuần để đạt được sức khỏe tối ưu.

3. Điều chỉnh cường độ tập luyện khi gặp tác dụng phụ của thuốc GLP-1

Thuốc GLP-1 có thể gây ra một số tác dụng phụ khó chịu như mệt mỏi và buồn nôn, khiến việc tập luyện trở nên khó khăn hơn. Mặc dù những vấn đề này có thể cản trở hiệu quả tập luyện, nhưng vẫn có những biện pháp giúp duy trì mức độ hoạt động thể chất phù hợp.

Tình trạng mệt mỏi có thể khiến một bài tập vốn bình thường trở nên khó khăn hơn mức bình thường. Khi cảm thấy mệt mỏi, có thể điều chỉnh bài tập bằng cách:

Giảm số lượng bài tập.

Thực hiện ít hiệp tập hoặc số lần lặp lại hơn.

Giảm mức kháng lực hoặc cường độ tập luyện.

Kéo dài thời gian nghỉ giữa các hiệp.

Chia nhỏ hoạt động thành các phiên tập ngắn hơn.

Cảm giác buồn nôn có thể khiến việc tập luyện cường độ mạnh trở nên đặc biệt khó chịu. Khi bị buồn nôn, có thể điều chỉnh bài tập bằng cách:

Tập luyện vào thời điểm ít bị buồn nôn nhất thay vì tập vào cùng một khung giờ cố định mỗi ngày.

Chọn đi bộ hoặc tập kháng lực nhẹ thay vì các bài tập cường độ cao.

Kéo dài thời gian hồi phục.

Tránh tập luyện ngay sau bữa ăn no.

Nếu tình trạng mệt mỏi hoặc buồn nôn trở nên nghiêm trọng, kéo dài, ngày càng tệ hơn, hoặc đi kèm với các triệu chứng như chóng mặt, ngất xỉu, khó thở bất thường, đau ngực, hay không thể nạp đủ lượng thức ăn hoặc chất lỏng cần thiết, hãy tạm ngưng tập luyện và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.