Raphinha báo tin sốc cho Barca

Raphinha chơi trọn trận gặp Australia hôm 25/9, tuy nhiên anh phải rời sân từ đầu hiệp hai do chấn thương trong trận tái đấu của hai đội ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tối 29/9, Raphinha đá chính trong trận Brazil tái đấu Australia và tiếp tục để lại dấu ấn. Tiền đạo Barcelona ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Brazil gỡ hòa 2-2 sau đó giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2. Tuy nhiên, anh không thể thi đấu hết trận.

Sau 45 phút, Raphinha được thay bằng Endrick. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sau đó xác nhận: “Do gặp khó chịu ở đùi phải, tiền đạo Raphinha được thay ra sau giờ nghỉ”. Đây được xem là nguyên nhân khiến anh không trở lại sân trong hiệp hai.

Trước đó, Raphinha cũng chơi trọn 90 phút ở lần đầu Brazil chạm trán Australia hôm 25/9. Việc phải rời sân sớm ở trận thứ hai vì vấn đề cơ bắp khiến Barcelona không khỏi thấp thỏm, nhất là khi mùa giải cấp CLB đang chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng.

Điểm đáng chú ý là Raphinha từng gặp nhiều vấn đề cơ bắp ở mùa giải trước. Một chấn thương hồi tháng 9 khiến anh bỏ lỡ trận El Clásico tại Bernabeu cùng 5 trận đấu khác ở La Liga.

Những vấn đề ở vùng đùi tiếp tục ảnh hưởng đến Raphinha trong giai đoạn cuối mùa. Anh thậm chí không thể góp mặt ở trận tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. Barcelona vì thế sẽ theo dõi sát tình trạng của Raphinha trong những ngày tới.

Trước mắt, vẫn chưa rõ tiền đạo người Brazil sẽ trở lại Barcelona ngay hay tiếp tục cùng tuyển Brazil sang Ấn Độ trong chuyến đi ngày 3/10. Chính vì thế, thời điểm trở lại của Raphinha đặc biệt được quan tâm.

Barcelona sẽ có trận El Clasico với Real Madrid tại Camp Nou vào ngày 25/10. Đây là trận đấu lớn mà đội bóng xứ Catalonia chắc chắn không muốn mất một trong những mũi tấn công quan trọng. Sau 7 vòng đầu tại La Liga mùa này, anh đã ghi tới 12 bàn cùng 3 kiến tạo.

Hiện nguồn tin từ Brazil chỉ xác nhận Raphinha gặp khó chịu ở đùi phải. Chưa có thông tin cho thấy mức độ chấn thương nghiêm trọng hay thời gian anh phải nghỉ thi đấu.

Barcelona không mua được Julian Alvarez lại hay Barcelona đang hưởng lợi từ một Raphinha ở đỉnh cao phong độ. Sau 6 trận đầu mùa, tiền đạo người Brazil liên tục tạo dấu ấn và trở thành nhân tố khó thay thế tại Camp Nou.