Bị loại ngay kỳ ASIAD đầu tiên vì quá cân nặng 100g trong một ngày

Theo lịch trình, Jeong dự kiến ​​sẽ đối đầu với Akhliya Muminova (Turkmenistan) tại vòng 16 của hạng cân dưới 48kg nữ, diễn ra vào ngày 30/9 tại Nhà thi đấu Quốc tế Aichi ở Nagoya, Nhật Bản.

Tuy nhiên, cô đã vượt quá mức cân quy định trong đợt kiểm tra cân nặng ngẫu nhiên bổ sung do ban tổ chức thực hiện trước trận đấu. Hậu quả là cô không thể tham gia thi đấu và bị xử thua trước Muminova. Thật đáng tiếc khi Jeong Su Jin đã đáp ứng thành công các yêu cầu về cân nặng trong buổi cân chính thức diễn ra vào ngày hôm trước.

Trong môn Judo, ngay cả những vận động viên đã vượt qua buổi cân chính thức vẫn có thể bị chọn ngẫu nhiên để cân lại vào ngày thi đấu. Quy trình này nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên bằng cách ngăn chặn tình trạng tăng cân quá mức trong thời gian ngắn sau khi đã ép cân cấp tốc.

Mặc dù việc cân ngẫu nhiên cho phép vận động viên tăng một mức cân nhất định so với giới hạn của hạng cân, nhưng nếu vượt quá mức cho phép đó, họ sẽ bị loại khỏi trận đấu. Đối với Jeong Su Jin, vận động viên thi đấu ở hạng cân 48 kg, giới hạn cho phép trong lần cân ngẫu nhiên là 50,4 kg, tuy nhiên, cô được cho là đã vượt quá giới hạn này 100g trong quá trình kiểm tra.

Một quan chức của Hiệp hội Judo Hàn Quốc giải thích: "Jeong Su Jin đã vượt qua buổi cân chính thức của giải đấu vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong đợt cân ngẫu nhiên diễn ra sáng nay với bốn vận động viên được chọn ngẫu nhiên, cô ấy đã vượt quá giới hạn cho phép một chút". Rốt cuộc, hành trình cá nhân của Jeong Su Jin tại kỳ Á vận hội đầu tiên trong sự nghiệp đã khép lại một cách hụt hẫng, khi cô thậm chí còn chưa có cơ hội bước vào thi đấu.