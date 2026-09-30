ASIAD 20: Cầu mây Việt Nam ra quân toàn thắng, đội nam ngược dòng nghẹt thở

Ở nội dung của nữ, với vị thế đương kim vô địch, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Ấn Độ. Kiểm soát hoàn toàn thế trận từ khâu phát cầu đến các tình huống dứt điểm trên lưới, đội tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng vượt qua đối thủ sau hai ván đấu với tỷ số 2-0, khẳng định quyết tâm bảo vệ tấm HCV quý giá.

Đội quadrant nữ Việt Nam thi đấu với Ấn Độ. Ảnh: Quý Lượng/Dân Trí

Trong khi đó, trận ra quân của đội nam trước Myanmar diễn ra vô cùng kịch tính. Đội 4 nam Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng không thể tạo được thế trận thuận lợi trong ván đầu tiên. Myanmar thi đấu chắc chắn, tận dụng tốt những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 15-11, qua đó tạm dẫn 1-0.

Bị đẩy vào thế khó, các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng điều chỉnh lối chơi trong ván thứ hai. Hai đội liên tục giằng co và Myanmar nhiều thời điểm gây sức ép lớn lên đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, các chàng trai áo đỏ vẫn giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định. Việt Nam giành chiến thắng 15-13, cân bằng tỷ số 1-1 và đưa trận đấu vào ván quyết định.

Đội quadrant nam Việt Nam ngược dòng hạ Myanmar. Ảnh: Quý Lượng/Dân Trí

Ván 3 thực sự trở thành màn đấu trí và bản lĩnh của hai đội. Từng điểm số được giành giật quyết liệt. Việt Nam và Myanmar liên tục bám đuổi, từ 4-4, 5-5 đến 7-7. Không chỉ chịu sức ép từ đối thủ, các tuyển thủ Việt Nam còn phải vượt qua những khó khăn về thể lực. Đội trưởng Vương Minh Châu có tình huống lăn xả cứu cầu và bị ngã mạnh xuống sân. Anh phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế trước khi tiếp tục thi đấu.

Sự cố này càng tiếp thêm động lực cho các đồng đội. Việt Nam sau đó rơi vào thế bất lợi khi bị Myanmar dẫn 10-12, nhưng các tuyển thủ áo đỏ không buông xuôi. Trong thời điểm tưởng như Myanmar đang tiến gần chiến thắng, Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, ghi liên tiếp những điểm quan trọng để cân bằng 13-13.

Kịch tính được đẩy lên cao khi hai đội tiếp tục giằng co đến tỷ số 14-14. Trận đấu thậm chí có thời điểm phải tạm dừng để tổ trọng tài xử lý khiếu nại từ phía Myanmar. Sau khi trận đấu được tiếp tục, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh ở những điểm số quyết định. Đội 4 nam liên tiếp ghi điểm để thắng ván thứ ba với tỷ số 17-14.

Đội quadrant nam Việt Nam ngược dòng hạ Myanmar. Ảnh: Quý Lượng/Dân Trí

Màn ngược dòng ngoạn mục giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Myanmar. Chiến thắng nghẹt thở này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho đội tuyển trước trận gặp Ấn Độ vào sáng mai (1/10).

Khởi đầu toàn thắng của cả hai đội tuyển không chỉ tạo lợi thế lớn tại bảng đấu mà còn tiếp thêm động lực cho cầu mây Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn tại ASIAD 20.