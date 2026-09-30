Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hạ nhà vô địch thế giới, vào chung kết ASIAD 20

Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) đã có chiến thắng thuyết phục trước Alua Balkibekova (Kazakhstan). Ảnh: Bùi Lượng

Bản lĩnh trước nhà vô địch thế giới

Trưa 30-9, Nguyễn Thị Tâm tạo dấu ấn đặc biệt cho boxing Việt Nam tại ASIAD 20 khi vượt qua Alua Balkibekova, đương kim vô địch thế giới hạng 51kg, với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở bán kết. Chiến thắng thuyết phục đưa nữ võ sĩ Việt Nam vào trận chung kết, đồng thời mở ra cơ hội tranh tấm Huy chương vàng ASIAD.

Trước khi bước vào bán kết, Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đã chắc chắn mang về ít nhất hai tấm Huy chương đồng cho Boxing Việt Nam sau những chiến thắng ở tứ kết. Trong đó, Nguyễn Thị Tâm đánh bại Bak Chorong (Hàn Quốc) với tỷ số 5-0 để tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đến ở bán kết khi Tâm phải đối đầu Alua Balkibekova - một trong những tay đấm hàng đầu thế giới ở hạng cân 51kg. Võ sĩ Kazakhstan là đương kim vô địch thế giới sau khi giành Huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức năm 2025.

Hai võ sĩ đã tạo nên màn so tài quyết liệt. Ảnh: Bùi Lượng

Ngay từ hiệp đầu tiên, hai võ sĩ đã tạo nên màn so tài quyết liệt. Nguyễn Thị Tâm chủ động tấn công, duy trì khoảng cách hợp lý và phát huy hiệu quả những cú đấm trái. Bên kia chiến tuyến, Balkibekova thể hiện tốc độ và khả năng phản công của một nhà vô địch thế giới.

Thế trận giằng co được phản ánh trên bảng điểm. Bốn trong năm giám định chấm Nguyễn Thị Tâm thắng 10-9, trong khi một giám định nghiêng về Balkibekova với tỷ số tương tự. Lợi thế bước đầu thuộc về võ sĩ Việt Nam.

Sang hiệp 2, Balkibekova đẩy cao tốc độ và sức ép nhằm tìm cách đảo ngược tình thế. Nguyễn Thị Tâm vẫn giữ được sự tỉnh táo, di chuyển linh hoạt và lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý. Một lần nữa, bốn giám định chấm Tâm thắng 10-9, trong khi một giám định cho rằng võ sĩ Kazakhstan nhỉnh hơn.

Có lợi thế sau hai hiệp, Nguyễn Thị Tâm bước vào hiệp cuối với sự tự tin cao. Nữ võ sĩ Việt Nam thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt khoảng cách và không để đối thủ tạo ra những đợt tấn công đủ sức xoay chuyển trận đấu.

Nếu hai hiệp đầu còn có sự khác biệt trong đánh giá của các giám định, hiệp đấu quyết định chứng kiến ưu thế rõ ràng của Nguyễn Thị Tâm. Cả năm giám định đều chấm võ sĩ Việt Nam thắng 10-9.

Kết thúc ba hiệp, cả năm giám định đều xác định Nguyễn Thị Tâm là người chiến thắng. Ba giám định chấm 30-27, hai giám định chấm 29-28, qua đó giúp Tâm giành chiến thắng chung cuộc 5-0.

Chiến thắng này đặc biệt có ý nghĩa bởi Balkibekova chính là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg. Việc vượt qua tay đấm hàng đầu Kazakhstan cho thấy Nguyễn Thị Tâm đang có được sự tự tin và phong độ cao đúng thời điểm quan trọng nhất của giải đấu.

Nguyễn Thị Tâm có cơ hội tiến đến tấm Huy chương vàng lịch sử cho boxing Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Ảnh: Bùi Lượng

Cơ hội vàng cho Nguyễn Thị Tâm

Từ một tấm Huy chương đồng chắc chắn sau vòng tứ kết, Nguyễn Thị Tâm đã tiến thêm một bước rất dài. Nữ võ sĩ Việt Nam không chỉ đổi màu huy chương mà còn giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng tranh Huy chương vàng ASIAD 20.

Đáng chú ý, đây là thành quả của hành trình trở lại đầy nỗ lực của Nguyễn Thị Tâm sau chấn thương. Nữ võ sĩ từng giành Huy chương bạc thế giới năm 2023 và được đánh giá là một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Boxing nữ Việt Nam.

Chiến thắng trước nhà vô địch thế giới càng tiếp thêm niềm tin cho Nguyễn Thị Tâm trước trận chung kết. Nếu tiếp tục duy trì được sự tỉnh táo, khả năng di chuyển, chọn thời điểm ra đòn và bản lĩnh đã thể hiện trước Balkibekova, Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn có cơ sở để hướng tới trận đấu cuối cùng với sự tự tin cao nhất. Dù đối thủ ở chung kết sẽ là thử thách tiếp theo, chiến thắng 5-0 trước đương kim vô địch thế giới đã cho thấy nữ võ sĩ Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao.

Sau chiến thắng, theo thông báo từ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Phạm Quang Long quyết định thưởng nóng Nguyễn Thị Tâm 50 triệu đồng vì thành tích giành quyền vào chung kết hạng 51kg nữ tại ASIAD 20.

Bên cạnh đó, ông Phạm Quang Long treo thưởng 5.000 USD, tương đương khoảng 130 triệu đồng, nếu Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương vàng. Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cũng mời nữ võ sĩ về làm việc tại hệ thống trường quốc tế Việt Nam IVS với mức lương 1.000 USD/tháng, tương đương khoảng 26 triệu đồng/tháng.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho tấm Huy chương đồng của Lưu Diễm Quỳnh. Ảnh: Bùi Lượng

Trong khi đó, ở bán kết hạng 75kg nữ, Lưu Diễm Quỳnh để thua Bao Ziyi (Trung Quốc) với tỷ số 0-5, qua đó giành Huy chương đồng. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Boxing Việt Nam tại ASIAD 20.

Với Nguyễn Thị Tâm, hành trình tại ASIAD 20 vẫn chưa kết thúc. Sau khi vượt qua đương kim vô địch thế giới, nữ võ sĩ Việt Nam chỉ còn cách tấm Huy chương vàng đúng một trận đấu.