ASIAD 20: Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam

Trước khi bước vào bán kết, Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đều chắc chắn giành ít nhất huy chương đồng cho boxing Việt Nam sau những chiến thắng thuyết phục ở tứ kết. Thử thách tại bán kết của Nguyễn Thị Tâm lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là Alua Balkibekova, đương kim vô địch thế giới hạng 51kg nữ.

Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc tự tin. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngay từ hiệp đầu, trận đấu đã diễn ra quyết liệt. Nguyễn Thị Tâm chủ động tấn công, giữ khoảng cách khá tốt và phát huy những cú đấm trái. Trong khi đó, Balkibekova cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới với tốc độ ra đòn nhanh và những tình huống phản công liên tiếp.

Sự cân bằng của hiệp đấu được thể hiện khá rõ trên bảng điểm. Bốn trong 5 giám định chấm Tâm thắng 10-9, trong khi 1 giám định chấm Balkibekova thắng 10-9. Nhờ đó, võ sĩ Việt Nam tạo được lợi thế quan trọng sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Balkibekova gia tăng sức ép nhằm tìm cách xoay chuyển thế trận. Tâm vẫn duy trì sự tập trung, tích cực di chuyển và lựa chọn thời điểm tung đòn. Đây tiếp tục là một hiệp đấu có sự khác biệt trong đánh giá của các giám định: 4 người chấm Tâm thắng 10-9, trong khi 1 người chấm phần thắng thuộc về võ sĩ người Kazakhstan.

Nguyễn Thị Tâm (trang phục màu đỏ) chiếm ưu thế rõ ràng trong hiệp 3. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Nắm lợi thế sau 2 hiệp, Nguyễn Thị Tâm bước vào hiệp cuối với sự tự tin và bản lĩnh của một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Võ sĩ Việt Nam thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và tiếp tục có những pha ra đòn hiệu quả. Hiệp 3 chứng kiến ưu thế rõ ràng của Nguyễn Thị Tâm khi cả 5 giám định đều chấm cô thắng 10-9.

Kết thúc 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm được cả 5 giám định xác định là người chiến thắng. Ba giám định chấm 30-27, 2 giám định còn lại chấm 29-28, qua đó giúp võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 5-0 trước Alua Balkibekova.

Khoảnh khắc trọng tài công bố Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử boxing có võ sĩ góp mặt ở chung kết ASIAD. Nguyễn Thị Tâm không chỉ ít nhất có huy chương bạc mà đang tràn đầy tự tin cạnh tranh huy chương vàng ở ASIAD 20.

Ở trận bán kết hạng 75kg nữ, võ sĩ Lưu Thị Diễm Quỳnh dừng bước trước võ sĩ Trung Quốc và nhận huy chương đồng.

Video trận đấu giữa Nguyễn Thị Tâm và Alua Balkibekova. Nguồn: BÙI LƯỢNG