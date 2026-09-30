Rèn luyện đòn giáp lá cà, tước vũ khí chớp nhoáng của Cảnh sát 113 và Công an xã, phường ở Hà Nội

Đây là lần đầu tiên CATP Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng mũi nhọn ở cơ sở. Trọng tâm của khóa bồi dưỡng năm nay là trang bị kỹ năng giải quyết tình huống thực tế liên quan đến an ninh trật tự. Đối diện với tội phạm có vũ khí, lằn ranh sinh tử nhiều khi được quyết định bằng phản xạ tính bằng giây.

Một cú ra đòn khống chế chớp nhoáng. Các chuyên gia từ Đội huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội thị phạm các đón đánh hiểm hóc để trấn áp tội phạm

Tội phạm hiện nay thường đi theo nhóm và sẵn sàng chống trả. Các bài tập chiến thuật ép học viên vào thế phải phối hợp nhịp nhàng, quật ngã đối tượng chỉ trong một nhịp.

Các kỹ thuật chuyên sâu trên nền tảng võ thuật CAND được thị phạm cụ thể.Nguyên tắc của khóa bồi dưỡng là: "Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất". Mọi động tác thừa đều phải bị loại bỏ.

Khóa huấn luyện do các giảng viên, huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm thực chiến từ Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp đứng lớp. Lớp được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội

Huấn luyện viên "cầm tay chỉ việc", nắn chỉnh từng thế thủ, góc che chắn cho học viên. Áp lực từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm được bưng nguyên vẹn vào giáo án. Lớp đầu tiên này có 150 học viên đến từ các xã, phường

Trong số 150 học viên đợt này, có hơn 50 đồng chí là chỉ huy, cán bộ Công an các xã, phường. Sự nghiêm túc được duy trì ở mức tối đa.

Không có sự nhân nhượng trên sàn tập. Giảng viên yêu cầu học viên phải khóa siết chặt, giả lập đúng độ gắt của một ca khống chế tội phạm nguy hiểm

Cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở thực hành đòn đè cổ, khóa tay sau lưng. Lực ấn phải đủ để đối phương mất khả năng kháng cự nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Sửa từng góc bẻ tay. Võ thuật lúc này không nằm trên giấy, mà hóa thành phản xạ tự nhiên ăn sâu vào cơ bắp.

Kỹ năng khóa chân, bẻ gập gối để vô hiệu hóa sự chống cự của đối tượng khi đã bị quật ngã.

Động tác tì đè kết hợp khóa khớp vai, một trong những thế võ cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả trong thực chiến.

Giáo án được xây dựng từ các tình huống thực tế hàng ngày

Góc máy cận cảnh cho thấy sự căng thẳng và áp lực lực lượng Công an cơ sở phải đối mặt trong quá trình huấn luyện.

Cận cảnh nét mặt quyết tâm của học viên, mồ hôi nhễ nhại sau hàng giờ tập luyện căng thẳng.

Ban tổ chức lớp cũng tiếp tục nghiên cứu và đưa vào huấn luyện các tình huống cụ thể cập nhật từ thực tế tuần tra

Cú bay người kẹp cổ quật ngã. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Lực lượng phản ứng nhanh luôn ở trạng thái "lên nòng", sẵn sàng cho mọi cuộc gọi khẩn cấp trong đêm