Răn đe công dân bình luận tiêu cực

Công an phường An Thắng làm việc với ông T.V.R.

Ngày 22-10, Công an phường An Thắng cho biết, đã mời ông T.V.R đến làm việc để làm rõ nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ Công an phường tuyên truyền, ông R. đã nhận thức được nội dung bình luận của mình là chưa phù hợp và ảnh hưởng đến tình hình ANTT nên tự giác gỡ bỏ bình luận tiêu cực, cam kết không tái phạm.