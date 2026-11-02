TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 2.100 tấn phân bón giả

Đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả này do đối tượng Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng trong đường dây thành lập nhiều công ty, lợi dụng tư cách pháp nhân để nhập khẩu phân bón có xuất xứ nước ngoài về trong nước, tập kết tại kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đặt in bao bì mang nhãn hiệu, thông tin xuất xứ, tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón giả (ghi xuất xứ Bỉ, Ấn Độ...). Các sản phẩm phân bón giả đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Tang vật phân bón giả bị thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp

Ngày 29-9 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang thực hiện hành vi sản xuất phân bón giả. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và cá nhân ở các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Đắk Lắk... thu hồi số lượng phân bón giả đã được phân phối.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.