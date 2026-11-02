Phú Thọ: Dùng video nhạy cảm ép bạn gái cũ đưa 50 triệu đồng

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L.T.M (sinh năm 2006, trú tại Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Đối tượng còn gửi video cho người thân của chị M, yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin, hình ảnh và video riêng tư, nhất là khi chia sẻ qua mạng xã hội, ứng dụng liên lạc.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân để chiếm đoạt tài sản, người dân không nên thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu mà cần lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, video liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.