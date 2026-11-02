Hình ảnh khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Phước tổ chức khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo chính quyền địa phương, khu vực trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch, được xây dựng khoảng năm 1930, với diện tích chôn cất khoảng 2.900 m2.

Giai đoạn 1988-1989, nghĩa trang được sửa chữa, nâng cấp. Quá trình di dời hài cốt, người phụ trách có lập sơ đồ, ghi chép thông tin từng phần mộ với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ xã. Thời điểm đó, địa phương ghi nhận hơn 300 bộ hài cốt tại nghĩa trang, đồng thời tiếp nhận hơn 20 bộ hài cốt từ Nghĩa trang Đông Sơn.

Lực lượng chức năng khai quật khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước để tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.X

Đến năm 1997, các hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ, tại phường Cái Răng. Trong số này có 7-8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia và hơn 100 bộ chưa xác định được danh tính.

Năm 2006, trong quá trình xây dựng trụ sở xã Đông Thạnh (cũ), tại vị trí trụ sở UBND xã Đông Phước hiện nay, đơn vị thi công phát hiện khoảng 30-40 bộ hài cốt chưa rõ thông tin. Một số bộ có quấn cao su màu xanh, được nhận định có thể là hài cốt liệt sĩ, du kích địa phương.

Toàn bộ số hài cốt này sau đó được đặt trong các quách, lu riêng biệt và chôn tại khu vực bờ ranh trong khuôn viên UBND xã, phía sau Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành khai quật khu vực sân trụ sở UBND xã Đông Phước. Ảnh: T.X

Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Phó đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết trước khi triển khai khai quật, đơn vị đã khảo sát, thu thập thông tin từ người dân và chính quyền địa phương để khoanh vùng khu vực tìm kiếm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã trước đây, đơn vị thi công từng phát hiện hài cốt khi đào móng. Do đó, đợt này, lực lượng tập trung tìm kiếm tại khu vực sân, khuôn viên và những vị trí mới san lấp mặt bằng, chưa xây dựng công trình.

Theo Đại úy Lộc, trong giai đoạn 1, đơn vị đã tìm kiếm tại khu vực giáp ranh trụ sở UBND xã Đông Phước, phát hiện và quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, lực lượng chức năng khai quật, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ngã tư kênh Thạnh Đông, ấp Thạnh An, đối diện xã Phú An (cũ). Ảnh: UBND xã Đông Phước

Ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước, cho biết địa phương xác định việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ quan trọng, được ưu tiên triển khai.

Trong giai đoạn 2, từ các nguồn tin thu thập được và căn cứ tình hình thực tế, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm trong khuôn viên trụ sở UBND xã.

"Nếu tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ, địa phương sẽ bố trí, sắp xếp nơi làm việc phù hợp để bảo đảm phục vụ người dân. Chúng tôi kiên quyết không để liệt sĩ nào còn nằm lại ở những nơi không phù hợp, để các bác, các chú được trở về nơi an nghỉ khang trang", ông Duy nói.