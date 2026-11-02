Cựu Chủ tịch Bamboo Capital được kêu gọi ra đầu thú

Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam. (Ảnh: BCG)

Thông tin được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và các đơn vị liên quan.

Ba người còn lại là Huỳnh Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG; Phạm Thị Ngọc Thanh, thành viên Ủy ban Nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios và Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguồn vốn BCG, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hai công ty Gia Khang và Helios, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị BCG Land và Tracodi.

Hành vi phạm tội cụ thể của 4 bị can chưa được các cơ quan tố tụng công bố. Tuy nhiên, C03 xác định ông Nguyễn Hồ Nam chủ mưu, chỉ đạo một số lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn BCG để thực hiện hành vi gian dối, hợp thức hồ sơ phát hành các gói trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư. Ông Nam bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng nghìn bị hại.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi ông Nam và các đồng phạm đến nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Hồ Nam từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BCG Land, sáng lập Bamboo Capital vào năm 2011 và có nhiều năm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn.

Tháng 4/2024, ông Nam rời ghế Chủ tịch Bamboo Capital, đồng thời được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm thì đại hội cổ đông Eximbank miễn nhiệm đối với ông.

Cuối tháng 2/2025, Bamboo Capital nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nam.

Tập đoàn cho biết ông Nam đã từ nhiệm từ tháng 4/2024 và không còn giữ các chức vụ trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành doanh nghiệp.

Ông Nam đã bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ ngày 17/1/2026. Bà Tuyến và bà Thanh bị truy nã từ ngày 17/1/2026, còn bà Loan bị truy nã từ ngày 19/10/2026.