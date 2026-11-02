Công an nối nhịp đoàn tụ, đưa người đàn ông lưu lạc trở về sau 21 năm

Từ những ký ức ít ỏi

Những ngày đầu tháng 11/2026, chúng tôi về thăm gia đình bà Trần Thị Bảy (thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy), niềm vui đoàn tụ vẫn hiện rõ trên gương mặt của những người thân. Ngồi bên người anh trai sau hơn hai thập kỷ xa cách, bà Bảy xúc động nhớ lại hành trình tìm kiếm tưởng chừng không có hồi kết.

Ông Trần Công Anh (ngồi giữa) bên người thân sau 21 năm xa cách. (Ảnh: Trần Long)

Ông Trần Công Anh (sinh năm 1957) là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em, gồm 6 trai và 5 gái. Theo bà Bảy, do tâm trí không được minh mẫn, ông Anh từng nhiều lần rời khỏi nhà nhưng đều được gia đình tìm thấy, đưa về. Tuy nhiên, cách đây 21 năm, ông tiếp tục rời nhà rồi biệt tích.

Suốt ngần ấy năm, gia đình nhiều lần tìm kiếm, dò hỏi khắp nơi nhưng không có tin tức. Bố mẹ thì lần lượt qua đời, các anh chị em vẫn không thôi mong ngóng người anh cả trở về.

Cán bộ Công an xã Lệ Thuỷ gặp gỡ, thăm hỏi gia đình sau khi kết nối, tìm thành công người thân cho ông Trần Công Anh. (Ảnh: Trần Long)

Cách đây ít tháng, trong lúc đi qua đường tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Anh không may bị tai nạn giao thông. Khi được đưa vào bệnh viện điều trị, ông không có giấy tờ tùy thân, cũng không có thông tin liên lạc với người thân. Sau khi điều trị thương tích, ông được đưa đến một trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục chăm sóc.

Trong thời gian ở trung tâm, ông Anh dần nhớ lại một số thông tin về gia đình. Ông nhớ mình có hai người em gái tên Bảy và Thu, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Cán bộ Công an xã Lệ Thủy rà soát, đối chiếu hồ sơ, thông tin phục vụ quá trình tìm kiếm thân nhân cho người đàn ông thất lạc. (Ảnh: Trần Long)

Từ những thông tin ít ỏi ấy, Hội Bảo trợ có công văn đề nghị Công an xã Lệ Thủy phối hợp tìm kiếm thân nhân cho ông Anh.

Tiếp nhận đề nghị, Công an xã Lệ Thủy khẩn trương rà soát thông tin, đối chiếu dữ liệu dân cư, xác minh nhân thân trên địa bàn. Từ hai cái tên được ông Anh nhớ lại cùng thông tin về quê quán, cán bộ, chiến sĩ lần tìm các đầu mối liên quan và xác định gia đình bà Trần Thị Bảy có người anh trai thất lạc nhiều năm.

Quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do thời gian mất liên lạc quá lâu, thông tin ban đầu hạn chế. Công an xã phải kiên trì rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu, đồng thời phối hợp với Công an TP HCM và các đơn vị chức năng để xác định chính xác nhân thân, nơi ông Anh đang được chăm sóc.

Cán bộ Công an xã Lệ Thủy Nguyễn Thành Vinh nghiên cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh nhân thân ông Trần Công Anh. (Ảnh: Trần Long)

Thượng úy Phạm Văn Tuấn, cán bộ Công an xã Lệ Thủy cho biết, dù thông tin ban đầu rất ít, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn kiên trì xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, bởi hiểu rõ mong mỏi của gia đình sau nhiều năm mất tin người thân.

“Khi có thông tin chính xác về ông Anh, anh em trong đơn vị rất mừng. Sau hơn 20 năm xa cách, gia đình đã tìm được người thân, đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui”, Thượng úy Tuấn chia sẻ.

Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định ông Trần Công Anh đang được chăm sóc tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó kết nối thông tin với gia đình. Sau 21 năm bặt tin, người anh cả mà các thành viên mòn mỏi tìm kiếm cuối cùng đã được tìm thấy.

Bà Trần Thị Bảy cầm thư cảm ơn gửi lực lượng Công an xã Lệ Thủy sau khi được hỗ trợ tìm lại người anh trai thất lạc suốt 21 năm. (Ảnh: Trần Long)

Tiếp tục hỗ trợ người trở về

Ngày gặp lại anh trai, bà Bảy và các thành viên trong gia đình không giấu được niềm vui sau những năm tháng dò hỏi, chờ đợi. Bà xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình tìm lại người thân.

“Gia đình tôi mừng lắm. Sau 21 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đưa được anh về nhà. Các chú Công an rất nhiệt tình, quan tâm, giúp đỡ gia đình từ việc xác minh thông tin đến các thủ tục cần thiết. Hiện anh tôi còn thiếu nhiều giấy tờ tùy thân nên gia đình tiếp tục nhờ các anh hỗ trợ hoàn thiện thủ tục”, bà Bảy chia sẻ.

Không dừng lại ở việc kết nối thân nhân, Công an xã Lệ Thủy đang phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ ông Anh xác minh thông tin nhân thân, hoàn thiện thủ tục làm lại giấy tờ tùy thân.

Việc hỗ trợ này nhằm giúp ông Anh có đầy đủ giấy tờ cần thiết, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và từng bước ổn định cuộc sống bên gia đình sau nhiều năm lưu lạc.

Trung tá Nguyễn Văn Quý chia sẻ về quá trình xác minh, kết nối ông Trần Công Anh với gia đình sau 21 năm lưu lạc. (Ảnh: Trần Long)

Trung tá Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Công an xã Lệ Thủy cho biết, khi xác định được thông tin và kết nối thành công với gia đình, tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều rất phấn khởi.

“Điều khiến chúng tôi xúc động là gia đình đã tìm được người thân sau 21 năm xa cách. Đây không chỉ là kết quả của quá trình xác minh, tìm kiếm mà còn là niềm hạnh phúc khi những nỗ lực của lực lượng Công an góp phần giúp gia đình được đoàn tụ. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Quý chia sẻ.

Bữa cơm sum họp của gia đình ông Trần Công Anh sau hơn hai thập kỷ mất liên lạc. (Ảnh: Trần Long)

Trước đó, ngày 23/10/2026, Công an xã Lệ Thủy nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy, bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng Công an xã đã hỗ trợ gia đình tìm lại người anh trai thất lạc suốt 21 năm.

Từ những ký ức ít ỏi về hai người em gái, ông Trần Công Anh đã tìm lại được gia đình sau hơn hai thập kỷ xa cách. Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy. Việc tiếp tục hỗ trợ ông Anh hoàn thiện giấy tờ tùy thân không chỉ giúp người trở về từng bước ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.