Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Lực lượng bộ đội mở rộng khu vực tìm kiếm. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Ngày 2/11, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn.

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, qua thời gian, các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Cùng với hài cốt, đội tìm thấy nhiều di vật như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951, trú tại thôn Thuận Long), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong. Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Quang Cường, Bộ CHQS Đà Nẵng

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện đội tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.

Ngày 2/11, xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trước đó, 4 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Phước Xuyên, xã Nam Phước. Đây là địa bàn nằm trong kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các Liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền xã Nam Phước đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở xã Nam Phước.