Nữ tử tù Mỹ lên tiếng sau lần hành quyết bất thành

Trong tuyên bố được các luật sư công bố ngày 30/10, Christa Pike, 50 tuổi, lần đầu kể về những gì trải qua sau cuộc hành quyết bất thành. Bà cho biết đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết khi bước vào phòng thi hành án tại nhà tù Riverbend ở thành phố Nashville hôm 30/9.

Christa Pike tại Tòa án Hình sự Quận Knox năm 2007. Ảnh: Reuters

Pike nói đã gửi lời cảm ơn những người yêu thương, hỗ trợ mình suốt nhiều năm và nói lời từ biệt với những người có mặt chứng kiến.

“Vài ngày sau, tôi tỉnh dậy một mình trong bệnh viện, hoang mang và đau đớn. Kể từ đêm đó, không lúc nào tôi không đau. Cơ thể, cánh tay, bàn tay và cổ họng đều đau. Tôi vẫn khó nói. Nỗi đau không chỉ ở thể xác, mà còn trong tâm trí và tâm hồn”, Pike cho biết trong tuyên bố được People dẫn lại.

Giới chức Tennessee đã tiêm hai liều pentobarbital cho Pike trong buổi thi hành án, song bà vẫn sống. Cuộc hành quyết phải dừng lại, còn nữ tử tù được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Những hồ sơ gửi tòa sau đó cung cấp thêm thông tin về quá trình tiêm thuốc. Luật sư Randy Spivey, người chứng kiến buổi thi hành án, cho biết nhóm phụ trách đường truyền gặp khó khăn khi tìm tĩnh mạch, dường như đã sử dụng khoảng 10 kim tiêm.

Theo lời ông, Pike than đau rát ở cánh tay trước khi hơi thở trở nên nặng nhọc. Quy trình của bang không cho phép sử dụng liều pentobarbital thứ ba.

Sở Cải huấn Tennessee khẳng định đã tuân thủ đầy đủ quy trình thi hành án được Văn phòng Tổng chưởng lý bang phê duyệt. Cơ quan này nói quy trình không cho phép thực hiện thêm các bước ngoài những gì đã tiến hành trong đêm đó.

Pike được điều trị tại bệnh viện trước khi trở lại Trung tâm Cải huấn Debra K. Johnson ở Nashville. Trong thông báo ngày 10/10, các luật sư xác nhận bà đã xuất viện và tiếp tục được chăm sóc y tế trong trại giam.

“Tôi đang hồi phục và biết mình khỏe hơn. Nhưng hồi phục không có nghĩa là đã ổn”, Pike nói.

Bà cho biết phần lớn thời gian sau khi trở lại trại giam phải ở riêng trong khu y tế, ít được tiếp xúc với người khác. Tình trạng này khiến quá trình hồi phục tinh thần thêm khó khăn.

Pike bày tỏ tổn thương trước cách cuộc hành quyết được tiến hành, đồng thời nói vẫn nghĩ đến gia đình nạn nhân và những đau đớn, mất mát họ phải chịu đựng.

Sau vụ việc, Thống đốc Tennessee Bill Lee yêu cầu rà soát độc lập. Ngày 3/10, văn phòng ông thông báo cựu công tố viên liên bang Ed Stanton được giao xem xét việc tuân thủ quy trình và đề xuất điều chỉnh nếu cần. Lịch hành quyết còn lại của bang trong năm cũng bị hủy trong khi chờ kết quả.

Pike hiện vẫn chịu án tử hình. Các luật sư đề nghị thống đốc chuyển hình phạt thành tù chung thân không có khả năng được tha trước hạn. Chưa rõ Tennessee có tiếp tục tìm cách thi hành án đối với bà hay không.

Pike bị kết án tử hình vì tra tấn, sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, năm 1995. Khi gây án, Pike 18 tuổi.

Trong tuyên bố, Pike cảm ơn nhân viên cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho mình, cùng những người gửi lời động viên sau vụ việc.

“Tôi không biết vì sao mình sống sót đêm đó. Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Có những ngày, tìm được hy vọng khó hơn những ngày khác. Lúc này, tôi đang cố hồi phục từng ngày”, bà nói.