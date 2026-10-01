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Xin hỏi, tôi có tiếp tục có được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng của con thương binh nữa không? – Bùi Văn Nghĩa (buinghia***@gmail.com).

* Trả lời: Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn học phí: "Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân".

Khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định hồ sơ thủ tục, trình tự miễn học phí trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, theo đó yêu cầu hồ sơ đối với người học thuộc đối tượng miễn học phí tại khoản 2 Điều 15 là Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối với người có công và gửi cơ sở giáo dục theo một trong các hình thức gồm nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là người khuyết tật; Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn khác theo quy định của địa phương trong trường hợp trên địa bàn thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo không có cơ sở giáo dục".

Như vậy, học sinh, sinh viên nếu là con thương binh theo Pháp lệnh người ưu đãi có công với cách mạng đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì thuộc đối tượng miễn học phí và thực hiện các thủ tục quy định hồ sơ thủ tục, trình tự tại Điều 18 để hưởng chính sách.

Học sinh, sinh viên là con thương binh nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

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