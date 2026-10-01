Những giáo viên nào được truy lĩnh học phí đào tạo nâng chuẩn?

Một tiết dạy của giáo viên tiểu học. Ảnh: IT

Công dân Nguyễn Ngọc Tuyển (Sơn La) là giáo viên tự đi học từ cao đẳng lên đại học, nhập học ngày 30/5/2018, tốt nghiệp ngày 30/7/2020.

Thực hiện Nghị định số 311/2025/NĐ-CP, giáo viên này đang rà soát đối tượng đủ điều kiện để thanh toán (hoàn trả tiền học phí) cho đối tượng thuộc diện thực hiện nâng trình độ chuẩn đã tốt nghiệp và đang công tác từ ngày 1/7/2020.

Nam giáo viên này băn khoăn, bản thân không có quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi học, nhập học ngày 30/5/2018, tốt nghiệp ngày 30/7/2020 thì có thuộc đối tượng nâng chuẩn theo Luật Giáo dục không, có được thanh toán tiền học phí theo Nghị định số 311/2025/NĐ-CP không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 311/2025/NĐ-CP quy định: "Những giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đã được cấp bằng tốt nghiệp đạt yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học đang giảng dạy kể từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán học phí đào tạo thì được truy lĩnh, chi trả học phí đào tạo".

Trong đó, đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, cụ thể là:

"1. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

2. Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

3. Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 1/7/2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định".

Nếu công dân Nguyễn Ngọc Tuyển được cấp có thẩm quyền tại địa phương xác định là đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 311/2025/NĐ-CP thì ông được truy lĩnh, chi trả học phí đào tạo.