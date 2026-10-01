Trụ sở thành trường học, phường đông dân ở TPHCM vẫn lo thiếu chỗ học

Chiều 1/10, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện UBND phường Thới An cho biết địa phương vẫn chịu áp lực lớn về trường lớp dù trụ sở UBND quận 12 cũ đang được chuyển đổi thành trường học.

Phường Thới An hiện có hơn 27.000 người trong độ tuổi 3 - 18, với 570 phòng học, tương đương 209,8 phòng/10.000 dân, thấp hơn mục tiêu 300 phòng/10.000 dân. Dự báo giai đoạn 2026 - 2030, nhóm tuổi đi học tiếp tục tăng 4 - 5% mỗi năm, tương ứng thêm gần 1.000 - 1.200 trẻ.

Trụ sở UBND quận 12 cũ đang được sửa chữa thành Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng

Riêng bậc tiểu học và THCS, địa phương đang thiếu tổng cộng 5 trường và hơn 200 phòng học để đáp ứng nhu cầu, trong khi tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày còn thấp.

Để giảm áp lực trường lớp, cơ sở số 1 đường Lê Thị Riêng, trước đây là trụ sở UBND quận 12, có diện tích hơn 3,2 ha, được chuyển từ khối hành chính sang ngành giáo dục để xây dựng Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Việc tận dụng quỹ nhà, đất có sẵn được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian cải tạo và bổ sung phòng học.

Tuy nhiên, các phòng làm việc, hội họp tại trụ sở cũ vẫn phải cải tạo để đáp ứng yêu cầu về ánh sáng, thông gió, kích thước phòng và lối thoát hiểm. Các hạng mục như nhà vệ sinh, khu bán trú, sân chơi và khu vận động cũng cần được thiết kế lại hoặc bổ sung.

UBND phường Thới An cũng lưu ý nguy cơ ùn tắc khi trường liên cấp đi vào hoạt động do lượng phụ huynh đưa đón học sinh tập trung vào giờ cao điểm. Địa phương đề nghị tính toán phương án phân luồng và bố trí khu vực đưa đón phù hợp.

Về lâu dài, phường Thới An cho biết vẫn cần tiếp tục tìm quỹ đất và nguồn lực đầu tư trường học. Địa phương kiến nghị bổ sung 6 dự án giáo dục với tổng mức đầu tư khoảng 2.269 tỉ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.