Đưa sách, kỹ năng số đến gần hơn với học sinh

Ngày 1/10, tại Trường Tiểu học & THCS Định An, xã Hiệp Thạnh, Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Định An tham gia chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng Khuất Minh Ngọc cho rằng, công nghệ số và AI đang mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với mỗi người trong việc tự học, kiểm chứng thông tin, sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

Đối với học sinh, thông điệp được nhấn mạnh là duy trì thói quen đọc sách, học đi đôi với hành và sử dụng công nghệ một cách thông minh, trong đó cần biết kiểm tra nguồn thông tin, nhận diện tin giả và bảo vệ thông tin cá nhân.

Dịp này, Thư viện tỉnh Lâm Đồng trao tặng 100 đầu sách cho Trường Tiểu học và THCS Định An, góp phần bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện trường và tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc và tự học.

Sách được đưa đến gần hơn với học sinh thông qua các hoạt động của Thư viện tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch của Thư viện tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian diễn ra Tuần lễ, nhiều hoạt động được triển khai tại 3 cơ sở của Thư viện tỉnh, hướng đến bạn đọc, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người cao tuổi và các nhóm có nhu cầu tiếp cận sách, tài nguyên thông tin và công nghệ.

Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức không gian đọc và không gian học tập số gắn với sách. Thư viện kết hợp sách in với sách điện tử, sách nói, tài liệu số, học liệu mở và tư liệu địa phương có nguồn gốc rõ ràng; bố trí mã QR và hướng dẫn tra cứu để bạn đọc tiếp cận các nguồn tài nguyên phù hợp.

Hoạt động “Đọc sách cùng công nghệ” hướng người tham gia từ việc đọc sách đến tìm kiếm thêm thông tin số, đối chiếu với nội dung sách và các nguồn tin đáng tin cậy, sau đó chia sẻ kiến thức hoặc sản phẩm thực hành.

Các em học sinh tham gia hoạt động đọc sách, tìm hiểu kiến thức tại chương trình.

AI cũng được giới thiệu ở mức phù hợp như một công cụ hỗ trợ đặt câu hỏi, tìm từ khóa và mở rộng hướng nghiên cứu. Thư viện đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiểm chứng thông tin bằng sách, tài liệu chính thống và các nguồn có độ tin cậy trước khi sử dụng hoặc chia sẻ.

Đáng chú ý, Thư viện tỉnh tiếp tục triển khai mô hình “Không gian đọc cộng đồng - Học tập suốt đời” bằng xe ô tô thư viện lưu động hoặc các cụm sách lưu động, phục vụ đọc tại chỗ và hướng dẫn khai thác tài liệu tại cơ sở.

Các nhóm chủ đề được giới thiệu gồm pháp luật, sức khỏe, kỹ năng sống, kỹ năng số, khoa học - công nghệ, sản xuất - sinh kế, văn hóa - lịch sử địa phương và kiến thức phục vụ đời sống.

Các hoạt động trong Tuần lễ hướng đến hình thành thói quen đọc sách và tự học.

Một hoạt động khác là “Một giờ học số cùng cộng đồng”, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR, tra cứu tài nguyên thư viện và các nguồn thông tin chính thống. Một số nội dung cơ bản về AI được giới thiệu để người dân biết cách đặt câu hỏi, tìm từ khóa và gợi ý hướng tìm hiểu.

Chương trình cũng lồng ghép kỹ năng nhận diện thông tin giả, thông tin sai lệch và một số hình thức lừa đảo trên môi trường số; hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mã xác thực, mật khẩu và ưu tiên kiểm tra thông tin qua nguồn chính thống.

Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh lựa chọn, trưng bày và giới thiệu các bộ sách về tự học và học tập suốt đời, kỹ năng số, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, AI, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử, con người và địa phương.

Các nguồn sách điện tử, sách nói, cơ sở dữ liệu, tài nguyên giáo dục mở và nguồn thông tin số có thể khai thác hợp pháp cũng được giới thiệu đến bạn đọc.

Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời gắn với đọc sách, tự học và kỹ năng số.

Theo kế hoạch, các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, tiết kiệm và có khả năng duy trì sau Tuần lễ. Việc sử dụng tài nguyên số, chia sẻ tài liệu và công cụ AI phải bảo đảm quy định về bản quyền, quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin; nội dung do công nghệ tạo ra phải được kiểm tra, kiểm chứng trước khi sử dụng.

Thông qua các hoạt động, Thư viện tỉnh Lâm Đồng hướng tới tạo môi trường để người dân, đặc biệt là học sinh, vừa duy trì thói quen đọc sách, tự học, vừa từng bước tiếp cận và sử dụng công nghệ số, AI một cách an toàn, có trách nhiệm.