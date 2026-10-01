Doanh nghiệp, người sử dụng lao động được tham gia xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp

Thông tư quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đối với 5 môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, gồm: Giáo dục chính trị, Ngoại ngữ, Năng lực số, Pháp luật và Giáo dục thể chất.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, chuyên gia và các tổ chức nghề nghiệp ngay từ quá trình xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình các môn học chung.

Theo quy định, Tổ biên soạn chương trình môn học có ít nhất 9 thành viên, gồm đại diện cán bộ quản lý; giáo viên, giảng viên; chuyên gia; đại diện người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực liên quan và đại diện hiệp hội ngành, nghề nếu có.

Quá trình xây dựng chương trình phải gắn với thực tiễn. Tổ biên soạn thực hiện khảo sát, xác định yêu cầu về năng lực đối với người học, nghiên cứu tài liệu chuyên môn liên quan, từ đó xác định mục tiêu, thiết kế nội dung và phương pháp đánh giá phù hợp.

Đối với giáo trình, việc biên soạn cũng phải dựa trên khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, xác định rõ mục tiêu, xây dựng nội dung học tập và câu hỏi ôn tập cho từng chương, bài.

Ở khâu thẩm định, Hội đồng có sự tham gia của đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp. Số thành viên ngoài cơ quan chủ trì chiếm ít nhất một phần ba; thành viên Hội đồng thẩm định không đồng thời là thành viên Tổ biên soạn chương trình, giáo trình được đưa ra thẩm định.

Kết quả thẩm định phải xác định rõ chương trình, giáo trình thuộc một trong ba trường hợp: được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; được thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung; hoặc không được thông qua và phải nêu rõ lý do. Quy định này góp phần bảo đảm chương trình, giáo trình không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn có sự tham gia, góp ý từ thực tiễn đào tạo và sử dụng lao động.

Đối với môn Giáo dục chính trị, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình để thống nhất áp dụng chung.

Với 4 môn Ngoại ngữ, Năng lực số, Pháp luật và Giáo dục thể chất, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được chủ động tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình để xây dựng chương trình đào tạo các ngành, nghề theo quy định.

Riêng môn Ngoại ngữ, các ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó ưu tiên tiếng Anh.

Chương trình môn học chung phải xác định rõ thời lượng đối với từng trình độ trung cấp, cao đẳng, đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu của chuẩn chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Giáo trình phải bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình; trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.

Sau khi ban hành, chương trình, giáo trình phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành và được định kỳ rà soát, cập nhật không quá 5 năm một lần.

Trước ngày 5/9/2027, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tổ chức biên soạn, thẩm định, ban hành hoặc rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình các môn học chung theo thẩm quyền...