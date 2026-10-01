Học sinh Phú Quốc rèn kỹ năng, sẵn sàng đón APEC 2027

Các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tại buổi sinh hoạt đầu tuần của Trường THPT Phú Quốc, học sinh thực hiện hoạt cảnh mô phỏng cuộc trò chuyện giữa du khách quốc tế và người dân địa phương. Trong vai người đón khách, các em giới thiệu bằng tiếng Anh về lịch sử, điểm đến, ẩm thực và những nét đặc trưng của Phú Quốc.

Hoạt động do Câu lạc bộ tiếng Anh thanh niên với APEC 2027 của Đoàn trường tổ chức. Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên, được thành lập từ năm 2025, hướng tới tạo môi trường thực hành tiếng Anh, tìm hiểu về APEC và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hoạt động tình nguyện.

Theo Bí thư Đoàn trường THPT Phú Quốc Trần Tuấn Khoa, hoạt động của câu lạc bộ được triển khai theo từng giai đoạn, từ xây dựng nền tảng tiếng Anh đến mở rộng các hoạt động thực hành, chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động phục vụ APEC 2027. Sau sự kiện, mô hình sẽ tiếp tục được duy trì nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Một trong những hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ là chương trình “English every week”. Mỗi tháng, các thành viên tổ chức sinh hoạt với các nội dung như luyện nói theo chủ đề, tranh biện, thảo luận, luyện nghe, phát âm và trò chơi tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Anh xuyên suốt các buổi sinh hoạt giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành và nâng cao sự tự tin trong giao tiếp.

Với chương trình “Phu Quoc guide”, học sinh tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương, sau đó thực hành giới thiệu bằng tiếng Anh. Hoạt động “Youth volunteers for APEC” tập trung rèn kỹ năng chỉ đường, cung cấp thông tin, giao tiếp và xử lý những tình huống thường gặp khi hỗ trợ du khách quốc tế.

Học sinh Nguyễn Kim An, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết sự thay đổi rõ nét là các thành viên ngày càng chủ động giao tiếp với du khách nước ngoài. Học sinh cũng tự bổ sung vốn từ về địa danh, món ăn và dịch vụ để có thể giới thiệu về Phú Quốc thuận lợi hơn.

Thông qua quá trình tìm hiểu APEC, học sinh còn được tiếp cận văn hóa, cách chào hỏi và đặc điểm của các nền kinh tế thành viên, qua đó mở rộng hiểu biết về môi trường hội nhập quốc tế.

Cùng với Trường THPT Phú Quốc, Đoàn đặc khu Phú Quốc đã thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh tại Trường THPT Dương Đông và Trường THPT An Thới. Các hoạt động này góp phần tạo thêm môi trường để học sinh thực hành ngoại ngữ, rèn kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu APEC và giới thiệu hình ảnh Phú Quốc đến bạn bè quốc tế.