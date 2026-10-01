Công khai số điện thoại hiệu trưởng để tiếp nhận phản ánh lạm thu, dạy thêm

Tại Trường THCS Tân Tạo A, phường Tân Tạo, cô Nguyễn Thị Sơn Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã thực hiện công khai số điện thoại của hiệu trưởng đến toàn thể phụ huynh học sinh để làm đường dây nóng, tiếp nhận những thông tin phản ánh, kiến nghị của phụ huynh học sinh liên quan đến tình trạng lạm thu và hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong trường. Bằng hình thức công khai này, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, minh bạch, tạo sự tin tưởng, đồng hành của phụ huynh.

Tương tự, nhằm ghi nhận kịp thời những phản ánh, góp ý của phụ huynh học sinh về các khoản thu, dạy thêm học thêm, bạo lực học đường, nhà vệ sinh, hoạt động bán trú, căng tin, Trường THCS Phú Định, phường Phú Định cũng đã phát thông báo công khai số điện thoại của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng làm đường dây nóng gửi đến rộng rãi toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định cho biết, việc công khai số điện thoại hiệu trưởng, hiệu phó không chỉ giúp nhà trường chấn chỉnh nền nếp, công tác quản lý của trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện mà còn gắn kết mối quan hệ với phụ huynh học sinh, tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi con em đến trường.

Nhà trường thực hiện công khai bữa ăn bán trú hàng ngày, phụ huynh muốn giám sát bữa ăn bán trú của con bất cứ lúc nào chỉ cần điện thoại vào đường dây nóng là số điện thoại của hiệu trưởng, đề nghị được vào trường giám sát. Với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thu chi, khi có băn khoăn, thắc mắc, phụ huynh gọi điện trực tiếp cho hiệu trưởng để hiệu trưởng giải trình.

“Ngay sau khi công khai, hiệu trưởng đã tiếp nhận một số cuộc gọi của phụ huynh. Có khi là thông tin về các sự việc như học sinh mâu thuẫn giúp nhà trường kịp thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm bắt, xử lý. Hay đôi khi phụ huynh điện thoại cho hiệu trưởng để trao đổi về câu chuyện cơm bán trú hôm nay còn khô… Tất cả những phản ánh của phụ huynh đều được hiệu trưởng cầu thị tiếp nhận, xử lý thỏa đáng”, thầy Cường thông tin.

Phụ huynh Trường THCS Phú Định giám sát bữa ăn bán trú của con tại trường đầu năm học 2026-2027

Đặc biệt, thầy Cường nhấn mạnh, hình thức công khai này đã mang lại hiệu quả tức thì về tác phong sư phạm, nền nếp của trường. Thầy cô giáo nhà trường càng ý thức hơn, tự tin hơn trong chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các quy định của trường, của ngành, tạo sự đồng thuận lớn trong đội ngũ, giúp công tác quản trị của trường ngày càng đi vào thực chất.

“Với hơn 1.600 học sinh toàn trường, các vấn đề về an toàn trường học được nhà trường đặt lên hàng đầu, song song với chất lượng công tác dạy và học. Nhà trường cam kết đường dây nóng khi được công khai sẽ đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực sự “nóng””, thầy Cường nhấn mạnh.

Nhằm công khai, minh bạch hoạt động giáo dục năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động về nội dung các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu chi. Đồng thời yêu cầu nhà trường công khai mỗi ngày hình ảnh bữa ăn bán trú đến phụ huynh học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý và công khai kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm; tổ chức xử lý, yêu cầu hoàn trả khoản thu sai quy định và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu và hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông phải công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường nào để xảy ra lạm thu không đúng quy định thì hiệu trưởng và người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải chịu trách nhiệm.