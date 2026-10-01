Công nghệ không thể thay thế tinh thần tự học của mỗi người

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Ngày 1/10, tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Trong thế kỷ XXI, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách chúng ta học tập, làm việc và tiếp cận tri thức. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội mới để khai thác tri thức, hỗ trợ học tập, lao động và sáng tạo.

Ngày nay, không gian học tập đã vượt ra ngoài lớp học, nhà trường, thư viện, trở thành không gian mở, mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, công nghệ càng phát triển càng đòi hỏi mỗi người phải biết lựa chọn, kiểm chứng và sử dụng thông tin có trách nhiệm.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy chia sẻ về ý nghĩa của học tập suốt đời trong thời đại số.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, học tập không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân trong thời đại số. Các nhà trường, đơn vị trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Đồng thời, các trường học phải phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, tri thức của cộng đồng; duy trì hiệu quả tủ sách nhà trường, không ngừng khơi gợi niềm đam mê đọc sách, nghiên cứu khoa học cho học sinh, giáo viên và nhân dân địa phương.

Phường Hoàng Liệt sẽ đẩy mạnh các nội dung và hoạt động trọng tâm, gắn học tập với thực tiễn như đẩy mạnh phong trào “học đi đôi với hành”, chuyển hóa tri thức thành kỹ năng phục vụ công việc, lao động và đời sống; hướng dẫn người học, người dân sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số phù hợp với lứa tuổi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy đề nghị, mỗi người cần biết khai thác hiệu quả các nền tảng số, nguồn học liệu trực tuyến và công cụ AI phù hợp; đồng thời hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng bản quyền.

"Mỗi gia đình trở thành một gia đình học tập; mỗi nhà trường là môi trường khuyến khích tự học, sáng tạo và thực hành; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ dân phố cùng tạo điều kiện để mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì văn hóa đọc. Sách và việc đọc giúp con người tích lũy tri thức có hệ thống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng nhân cách và đời sống tinh thần" - bà Thủy cho hay.

Các đại biểu tham quan và chụp ảnh tại gian trưng bày sự kiện.

Phường Hoàng Liệt cũng khuyến khích các đơn vị công bố danh mục địa điểm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, bảo tàng, khóa học trực tuyến hoặc điểm hỗ trợ dịch vụ công qua mã QR và cổng thông tin điện tử. Ngay sau lễ phát động, không khí hưởng ứng tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái và các trường trên địa bàn phường diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực như hội sách, thi vẽ tranh và kể chuyện theo sách, trải nghiệm tiết học số...