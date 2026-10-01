Xã Bác Ái khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 1-10, UBND xã Bác Ái tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Khuyến học xã, Trường Tiểu học - THCS Lê Lợi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trên địa bàn xã, học sinh đã hưởng ứng phong trào học tập suốt đời.

Giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại buổi lễ.

Sau phần lễ, các đại biểu tham quan thư viện và các hoạt động của thư viện tại Phân hiệu 1, Trường Tiểu học - THCS Lê Lợi. Qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích học sinh hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và khai thác tri thức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là dịp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích mỗi người chủ động học tập, rèn luyện, thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc, sản xuất và đời sống, từng bước xây dựng xã hội học tập tại địa phương.