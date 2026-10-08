Quá ngưỡng mộ Nole

Novak Djokovic là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Serbia, hiện đang xếp hạng số 8 thế giới ở nội dung đánh đơn. Djokovic chính là tay vợt giữ kỷ lục số 1 thế giới với 428 tuần trong 12 năm khác nhau, trong đó Nole kết thúc ở vị trí số 1 cuối năm với kỷ lục tám lần. Trong đó Djokovic đã giành được kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam mọi thời đại, trong đó có kỷ lục 10 danh hiệu Úc mở rộng. Trong suốt sự nghiệp, anh đã giành được 102 danh hiệu đánh đơn, bao gồm kỷ lục 72 danh hiệu lớn (24 danh hiệu Grand Slam, kỷ lục 42 giải Masters và kỷ lục bảy lần vô địch ATP Finals, cùng với đó là huy chương vàng đơn nam tại Thế vận hội Mùa hè 2024.

Cần nhớ, cho đến thời điểm này, Djokovic là tay vợt duy nhất trong kỷ nguyên mở là nhà vô địch của cả 4 giải đấu lớn nhất liên tiếp trên ba mặt sân khác nhau. Ở nội dung đánh đơn, anh là người duy nhất vô địch mỗi Grand Slam ít nhất 3 lần trong sự nghiệp và là tay vợt duy nhất hoàn thành Golden Masters trong sự nghiệp, thành tích mà anh đã đạt được hai lần. Với những thành tựu đáng nể trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Novak Djokovic vượt qua tất cả các huyền thoại tennis thế giới để trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bên cạnh một sự nghiệp với nhiều vinh quang rực rỡ, Djokovic còn là một con người có trái tim nhân hậu, khi anh thành lập Quỹ Novak Djokovic đặt ra sứ mệnh giúp đỡ trẻ em từ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn lớn lên và phát triển trong môi trường an toàn và khuyến khích. Quỹ Novak Djokovic đến nay đã xây dựng hơn 50 trường học, hỗ trợ hơn 20.800 trẻ em và hơn một nghìn gia đình. Ngoài ra, Nole còn tham gia các trận đấu từ thiện để gây quỹ xây dựng lại Tháp Avala, cũng như hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất Haiti, và lũ lụt Queensland, do vậy anh đã được chọn là Nhà nhân đạo Arthur Ashe, vì những đóng góp của anh thông qua quỹ, trong vai trò đại sứ quốc gia UNICEF và các dự án từ thiện khác. Với những đóng góp của Djokovic, vào năm 2015, Nole đã được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

Tại China Open 2026, Djokovic khiến cho cả thế giới một lần nữa phải ngả mũ thán phục khi lên ngôi vô địch ở tuổi 40, sau khi vượt qua Alex de Minaur ở trận chung kết. Trên hành trình tiến vào chung kết, điều đáng kinh ngạc là Nole đã vượt qua tay vợt được xem là mạnh nhất hiện nay - Alexander Zverev. Tiến vào chung kết, trước khi Alex de Minaur bỏ cuộc ở set 2, Djokovic cũng đã trải qua set đầu tiên đầy khó khăn trước tay vợt nhỏ hơn mình tới 12 tuổi, khi 2 tay vợt giằng co quyết liệt và phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break, nơi Nole thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 7-6. Chức vô địch China Open 2026 giúp tay vợt Serbia giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp, đồng thời giúp Djokovic tiến gần hơn tới những kỷ lục vĩ đại của Roger Federer (103 danh hiệu) và Jimmy Connors (109 danh hiệu). Và điều đó có lẽ không còn xa, một khi Novak Djokovic chưa có dấu hiệu chọn thời điểm để “an dưỡng tuổi già”.