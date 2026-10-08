Nhận định trận đấu Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8.10: Khởi đầu hanh thông

Phong độ Lion City Sailors vs CAHN

Trong khuôn khổ cúp C1 Đông Nam Á cách đây 2 năm, Lion City Sailors và CAHN cũng từng chạm trán tại vòng bảng. Khi ấy, CAHN dễ dàng đè bẹp đối thủ đến từ Singapore với tỷ số đậm 5-0. Màn trình diễn thăng hoa tại Hàng Đẫy góp phần giúp đại diện V.League sở hữu thành tích 5 trận toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu bảng B.

Đó cũng là mùa giải CAHN đi tới trận chung kết nhưng để tuột chức vô địch tiếc nuối vào tay Buriram United ở trận lượt về trên đất Thái Lan. Nhưng năm ngoái lại chứng kiến ĐKVĐ V.League thi đấu không tốt khi chỉ cán đích hạng 4 ở giai đoạn vòng bảng và phải dừng chân sớm.

Đáng chú ý, ở lượt cuối, thầy trò HLV Mano Polking từng thắng đậm một đại diện khác của Singapore là Tampines Rovers với tỷ số 6-1. Nhìn chung, trước các đại diện đảo quốc Sư tử, CAHN từng gặt hái không ít kết quả tích cực.

Dấu ấn cay đắng nhất chỉ đến bởi một sai sót không đáng có. Lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League 2 (cúp C2 châu Á) mùa trước, Quang Hải và các đồng đội cũng từng "hủy diệt" Tampines Rovers 4 bàn không gỡ.

Nhưng chiến thắng đậm tại Hàng Đẫy nhanh chóng bị hủy bỏ vì CAHN tung vào sân bộ đôi ngoại binh Stefan Mauk và Rogerio Alves, những người lẽ ra phải ngồi ngoài vì án treo giò. Chính bởi sai lầm tắc trách ngoài chuyên môn đó khiến đại diện Việt Nam bị xử thua 0-3, không thể gượng dậy ở lượt về và chấp nhận dừng chân cùng thất bại nặng nề 1-6.

Bài học nhớ đời đó chắc chắn đã được rút kinh nghiệm và không được phép tái diễn. CAHN hành quân sang Singapore cùng sự tự tin cao độ, quyết tâm khởi đầu hanh thông trên hành trình chinh phục giải đấu hàng đầu khu vực cấp CLB.

Dù mạch toàn thắng từ đầu mùa đã bị đứt đoạn bởi trận thua đậm 1-4 trên sân Gamba Osaka ở vòng bảng AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á), màn thể hiện của thầy trò HLV Polking nhìn chung vẫn rất ấn tượng.

Nếu không tính thất bại đã được dự báo trước ở trên, CAHN toàn thắng cả 5 lần ra sân còn lại, ghi tới 13 và không lọt lưới bàn thua nào. Đáng chú ý, các bại tướng dưới tay nhà vô địch Việt Nam hầu hết là đối thủ khó chơi như Adelaide United (0-2), Thể Công (0-1), CA TP.HCM (0-5), Hà Tĩnh (0-2) và Đồng Nai (0-3).

Về phần mình, Lion City Sailors bắt đầu mùa giải mới bằng 2 kết quả hòa. Tại vòng mở màn giải VĐQG Singapore, thầy trò HLV Mark Jackson chia điểm 2-2 trước chủ nhà Hougang United. Kế đến trong cuộc đón tiếp BG Pathum ở lượt mở màn vòng bảng cúp C2 châu Á, Lion City Sailors hòa 1-1.

Sẽ không dễ để CAHN tái lập chiến thắng đậm như lần đụng độ trước. Tuy nhiên, chỉ cần thi đấu đúng thực lực, hạn chế sai lầm và không phung phí cơ hội, kịch bản giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn hoàn toàn khả thi với Quang Hải và đồng đội.

Thông tin lực lượng Lion City Sailors vs CAHN

Lion City Sailors: Đầy đủ lực lượng. Đáng chú ý trong đội hình có sự hiện diện của Hugo Gomes, trung vệ từng có 2 mùa giải thi đấu thành công trong màu áo CAHN.

CAHN: Nhiều trụ cột vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup như Quang Vinh, Thành Long, Adou Minh, Việt Anh.

Đội hình dự kiến Lion City Sailors vs CAHN

Lion City Sailors: Aznar V, Karseladze J., Gomes Hugo, Datkovix, Costa, Haag, Zulkifli F, Ui Yong Song, Ramselaar, Phaeton., Mance

CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Adou Minh, Quang Vinh, Stefan Mauk, Thành Long, Leo Artur, Phạm Ba, Quang Hải, Đình Bắc

Dự đoán: 1-3