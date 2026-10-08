Đặc quyền của VĐV Hàn Quốc có thể không còn như trước

Son Heung-min là một trong những VĐV được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ thành tích giành HCV ASIAD.

Vấn đề gây tranh cãi dữ dội sau ASIAD vừa qua, đặc biệt từ phản ứng của một số tuyển thủ bóng đá Hàn Quốc sau khi giành HCV. Những hình ảnh ăn mừng và phát biểu quá khích liên quan đến việc được miễn nghĩa vụ quân sự tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young cho biết hệ thống này có thể "phải được thu hẹp". Ông thừa nhận chính sách miễn nghĩa vụ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các VĐV, nghệ sĩ xuất sắc duy trì và phát triển sự nghiệp, nhưng quan niệm về sự công bằng trong xã hội đã thay đổi.

Điều đó có thể mở ra một bước ngoặt đáng chú ý với các ngôi sao thể thao Hàn Quốc, đặc biệt những người đang xem thành tích tại các giải đấu lớn là con đường để tránh quãng thời gian gián đoạn sự nghiệp.

Theo quy định hiện tại, nam giới Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong khoảng 18-21 tháng. Trong khi đó, các VĐV giành huy chương Olympic hoặc HCV ASIAD có thể được hưởng chế độ đặc biệt, chỉ phải hoàn thành một thời gian huấn luyện cơ bản chưa đầy một tháng.

Chính sự khác biệt này khiến hệ thống ưu đãi đối với VĐV được xem xét lại. Một thống kê được đưa ra sau ASIAD cho thấy trong 44 người đủ điều kiện hưởng chế độ đặc biệt, có tới 36 trường hợp đến từ bóng đá và bóng chày.

Đáng chú ý, thành tích ở các môn thể thao khác không phải lúc nào cũng mang lại quyền lợi tương tự. Việc một VĐV vô địch thế giới nhưng không được hưởng ưu đãi, trong khi HCV ASIAD có thể giúp tránh phần lớn thời gian nghĩa vụ, khiến câu chuyện về sự công bằng tiếp tục gây tranh cãi.

Thậm chí ngay cả tấm HCV ASIAD 2026 của tuyển LMHT Hàn Quốc cũng bị người hâm mộ phàn nàn bởi họ giành được quá dễ dàng mà không tốn nhiều công sức.