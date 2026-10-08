Xuân Son nghỉ 2 tháng, Huấn luyện viên Kim Sang Sik đau đầu với hàng công trước Asian Cup 2027

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 7/10, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau trong trận đấu với Philippines hôm 26/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son nghỉ thi đấu ít nhất 8 tuần.

Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, Xuân Son được đánh giá cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của cầu thủ, VFF đã đồng ý để chân sút này trở về CLB chủ quản từ ngày 28/9 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị.

Như vậy, nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng dự kiến, Xuân Son có thể trở lại tập luyện vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, thời điểm tiền đạo này đủ thể lực thi đấu vẫn phụ thuộc vào kết quả điều trị và đánh giá của đội ngũ y tế.

Đây là thông tin không vui với HLV Kim Sang Sik bởi Xuân Son là một trong những phương án quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm của chân sút này mang đến nhiều lựa chọn chiến thuật cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng lo ngại hơn, Xuân Son không phải trường hợp duy nhất gặp vấn đề về sức khỏe sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngày 7/10, hai tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra chấn thương tại Bệnh viện Vinmec. Kết quả cho thấy Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, cần tối thiểu một tháng để hồi phục.

Tuy nhiên, do tiền vệ này từng bị tổn thương đầu gối, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn dự kiến. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước và dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Cả Hoàng Hên và Tài Lộc đều không thể tham dự trận tranh hạng ba với Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Việc cùng lúc có ba tuyển thủ chấn thương khiến kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027 của HLV Kim Sang Sik gặp thêm khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư chung cuộc. Sau giải đấu này, nhiệm vụ quan trọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc là đánh giá lại lực lượng, khắc phục những hạn chế và tìm kiếm sự ổn định trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik thiếu bộ ba cầu thủ nhập tịch trước thềm Asian Cup 2027.

Trong đó, tình trạng sức khỏe của Xuân Son là vấn đề đáng quan tâm. Với thời gian hồi phục dự kiến khoảng 8 tuần, tiền đạo này có thể chỉ trở lại vào giai đoạn cuối năm 2026, thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hoàn tất những bước cuối cùng hướng tới Asian Cup 2027.

Ngay cả khi bình phục đúng kế hoạch, Xuân Son vẫn cần thời gian lấy lại cảm giác bóng, nền tảng thể lực và nhịp độ thi đấu. Vì thế, khả năng đạt phong độ tốt nhất của chân sút này khi bước vào giải đấu châu lục vẫn là dấu hỏi.

Chấn thương của Hoàng Hên cũng khiến HLV Kim Sang Sik có thêm lý do để lo lắng. Tiền vệ này được kỳ vọng mang đến những phương án mới trong tổ chức tấn công. Tuy nhiên, việc chưa xác định được chính xác thời điểm trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị nhân sự của đội tuyển.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027 cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi Hàn Quốc và UAE đều sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ còn khoảng ba tháng chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất châu lục.

Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo thể lực cho các trụ cột, đồng thời xây dựng những phương án thay thế phù hợp sẽ là nhiệm vụ cấp thiết với HLV Kim Sang Sik.

VFF cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các CLB chủ quản để theo dõi sát sao quá trình điều trị, hỗ trợ các cầu thủ sớm hồi phục.

Với đội tuyển Việt Nam, điều quan trọng không chỉ là Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc trở lại đúng thời điểm, mà còn là việc họ có thể đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất khi bước vào Asian Cup 2027.