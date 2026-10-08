4 ngôi sao dễ giành Quả bóng vàng 2026
Theo phân tích của ESPN, Harry Kane, Michael Olise, Lamine Yamal và Erling Haaland là những gương mặt sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026.
Nếu xét thuần về thống kê, Harry Kane đang là người có màn thể hiện thuyết phục nhất. Tiền đạo người Anh duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với tổng cộng 81 bàn thắng và kiến tạo.
Michael Olise cũng là cái tên được đánh giá cao. Mùa giải 2025/26, cầu thủ người Pháp ghi 22 bàn và thực hiện 26 kiến tạo cho Bayern Munich, qua đó nổi lên như một trong những cầu thủ sáng tạo hay nhất thế giới.
ESPN cũng đánh giá cao Lamine Yamal, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha. Sự trưởng thành của tài năng trẻ Barcelona gắn liền với chuỗi 40 trận bất bại kéo dài hơn 4 năm của tuyển Tây Ban Nha. Trong quãng thời gian này, Yamal đá chính 28 trận, ghi 8 bàn và có 12 kiến tạo.
Erling Haaland cũng là một ứng viên đáng chú ý. Tiền đạo người Na Uy ghi 38 bàn và có 9 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Manchester City. Dù thành tích này thấp hơn tiêu chuẩn của chính Haaland, đó vẫn là con số đáng nể trong môi trường bóng đá Anh.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/4-ngoi-sao-de-gianh-qua-bong-vang-2026-post1688197.html