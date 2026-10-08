4 ngôi sao dễ giành Quả bóng vàng 2026

Nếu xét thuần về thống kê, Harry Kane đang là người có màn thể hiện thuyết phục nhất. Tiền đạo người Anh duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc với tổng cộng 81 bàn thắng và kiến tạo.

Kane trải qua mùa giải thứ 16 trong sự nghiệp nhưng lại đạt cột mốc mới khi lần đầu tiên vượt mốc 60 bàn cho CLB trên mọi đấu trường. Anh tiếp tục ghi 6 bàn sau 7 trận tại World Cup 2026, đưa tuyển Anh vào bán kết. Ở cấp CLB, Kane cùng Bayern Munich giành mọi danh hiệu quốc nội.

Michael Olise cũng là cái tên được đánh giá cao. Mùa giải 2025/26, cầu thủ người Pháp ghi 22 bàn và thực hiện 26 kiến tạo cho Bayern Munich, qua đó nổi lên như một trong những cầu thủ sáng tạo hay nhất thế giới.

Tại World Cup 2026, Olise dẫn đầu danh sách kiến tạo (7 lần). Ngôi sao người Pháp đang là một trong những cầu thủ có phong độ bùng nổ và thăng tiến mạnh nhất trong hơn một năm qua.

ESPN cũng đánh giá cao Lamine Yamal, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha. Sự trưởng thành của tài năng trẻ Barcelona gắn liền với chuỗi 40 trận bất bại kéo dài hơn 4 năm của tuyển Tây Ban Nha. Trong quãng thời gian này, Yamal đá chính 28 trận, ghi 8 bàn và có 12 kiến tạo.

Tại World Cup 2026, dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Yamal vẫn thi đấu 615/750 phút. Anh không cần trực tiếp ghi bàn liên tục nhưng tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương, đồng thời góp phần giúp Tây Ban Nha giành danh hiệu quốc tế thứ hai trước khi bước sang tuổi 20.

Erling Haaland cũng là một ứng viên đáng chú ý. Tiền đạo người Na Uy ghi 38 bàn và có 9 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Manchester City. Dù thành tích này thấp hơn tiêu chuẩn của chính Haaland, đó vẫn là con số đáng nể trong môi trường bóng đá Anh.

Tại World Cup 2026, Haaland ghi 7 bàn và góp công lớn giúp Na Uy lần đầu tiến vào tứ kết. Đặc biệt, anh lập cú đúp trong chiến thắng trước Brazil. Tuy nhiên, việc Man City chỉ về nhì Premier League và những tranh cãi liên quan đến đội bóng có thể ảnh hưởng đến cơ hội của Haaland.

Messi và Yamal hành xử khác biệt Trái với đám đông bị cuốn vào cuộc ẩu đả sau trận chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, cả Lionel Messi và Lamine Yamal lại có cách hành xử khác biệt ghi điểm trong mắt CĐV.